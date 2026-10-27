ΗΠΑ-Ενδιάμεσες εκλογές: Τα βασικά ζητήματα που κυριαρχούν στην προεκλογική εκστρατεία

Ο πόλεμος στο Ιράν, το κόστος ζωής, η τεχνητή νοημοσύνη και η μετανάστευση: αυτά είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που κυριαρχούν στην προεκλογική εκστρατεία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές των ψηφοφόρων στις 3 Νοεμβρίου. Ακολουθεί μια επισκόπηση, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.

Το κόστος ζωής, ένα επαναλαμβανόμενο θέμα

Αναμφίβολα, το υπ' αριθμόν ένα ζήτημα σε αυτές τις εκλογές, το κόστος ζωής, βρίσκεται στα χείλη όλων των υποψηφίων, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε την προεκλογική του εκστρατεία διατυμπανίζοντας το μήνυμα ότι ο πληθωρισμός ήταν πολύ υψηλός, κατηγορώντας τον αντίπαλό του, τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Αλλά σχεδόν δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος δεν κατάφερε να περιορίσει την άνοδο των τιμών στη στέγαση, στα τρόφιμα ή στην ενέργεια. Το χειρότερο είναι ότι ο εμπορικός πόλεμος, που κήρυξε ο Τραμπ με την επιβολή δασμών εναντίον του υπόλοιπου κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων των ΗΠΑ, έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Σε δημοσκόπηση του CBS News που δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, που ερωτήθηκαν, πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω των οικονομικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας διόλου δημοφιλής πόλεμος στο Ιράν

Η σύγκρουση κατά του Ιράν, που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με το Ισραήλ, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει γνήσια υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, σχεδόν 40% των Αμερικανών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τον υποστήριζαν, ενώ 49% ήταν αντίθετοι, σύμφωνα με έναν μέσο όρο δημοσκοπήσεων που συγκέντρωσε ο ειδικός Νέιτ Σίλβερ. Σήμερα, μόνο το 35% τον υποστηρίζει, ενώ περισσότεροι από 55% εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Η αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων, που προκλήθηκε εν μέρει από τον ιρανικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, είναι αναμφίβολα ένας παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και μια δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου από το πανεπιστήμιο Έμερσον τοποθέτησε αυτή τη σύγκρουση στην κορυφή της λίστας των καθοριστικών ζητημάτων για τους ψηφοφόρους όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν.

Μετανάστευση: μεταξύ υποσχέσεων που τηρήθηκαν και υπερβολών

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών, το ζήτημα αποδείχθηκε πιο περίπλοκο, ιδίως λόγω της ακραίας αντίδρασης, όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες, από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Παρόλο που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πέτυχε τον στόχο του να σταματήσει τη ροή μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό, η κοινή γνώμη διχάζεται: σύμφωνα με δημοσκόπηση του Fox News που διεξήχθη στις αρχές Οκτωβρίου, το 43% των Αμερικανών που συμμετείχε στην έρευνα εγκρίνει τον χειρισμό του μεταναστευτικού ζητήματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 56% διαφωνεί. Μια έρευνα που διεξήχθη στα τέλη Σεπτεμβρίου από το Ινστιτούτο Marist δείχνει επίσης ότι οι ψηφοφόροι εμπιστεύονται πλέον τους Δημοκρατικούς περισσότερο από τους Ρεπουμπλικάνους σε αυτό το θέμα, μια ριζική αλλαγή σε σύγκριση με το 2024.

Εξουσία και Διαφθορά

Οι ενδιάμεσες εκλογές παραδοσιακά αποτελούν δημοψήφισμα για τον ένοικο του Λευκού Οίκου και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελεί εξαίρεση φέτος.

Όμως, ενώ οι πρόεδροι είναι συνήθως διακριτικοί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, ο ογδοντάχρονος δισεκατομμυριούχος έχει ακολουθήσει την αντίθετη προσέγγιση και ζήτησε από τους υποστηρικτές του να αντιμετωπίζουν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου σαν να είναι ο ίδιος ο Τραμπ στο ψηφοδέλτιο.

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται παρ' όλα αυτά στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει βρεθεί ποτέ και πολλοί ζητούν περισσότερα θεσμικά αντίβαρα στην παντοδύναμη προεδρία του. Τα ηθικά ζητήματα στην κυβέρνηση συγκαταλέγονται πλέον στις κορυφαίες ανησυχίες των ψηφοφόρων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center.

Οι Δημοκρατικοί έχουν υποσχεθεί ότι, εάν κερδίσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα ξεκινήσουν αρκετές έρευνες για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συνεργάτες του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν τον Λευκό Οίκο για να πλουτίσουν.

Ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στην εκλογική αρένα για πρώτη φορά φέτος. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί που συμμετείχαν σε έρευνα του Pew δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία.

Η φρενήρης κατασκευή κέντρων δεδομένων, απαραίτητων για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αποτελεί επίσης σημαντική ανησυχία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδηφάγα κατανάλωση ενέργειας, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους κατοίκους που ζουν κοντά σε αυτά τα κέντρα δεδομένων.

Άλλα ζητήματα

Οι πολιτισμικοί πόλεμοι συζητούνται λιγότερο συχνά από ό,τι σε προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες, αλλά εξακολουθούν να έχουν σημαντικό βάρος. Οι Ρεπουμπλικάνοι ειδικότερα παράγουν πολυάριθμες διαφημίσεις για να επιτεθούν στους Δημοκρατικούς και στην υπεράσπιση από τους τελευταίους των τρανς ατόμων, για παράδειγμα όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε γυναικείους αγώνες. Άλλα ζητήματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση ή η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: «Σταυροφορία» κατά της εκλογικής απάτης με συλλήψεις και αμοιβή για καταγγελίες

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οικονομικές υποσχέσεις και όξυνση της ρητορικής Τραμπ στην τελική ευθεία