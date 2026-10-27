Τραμπ: «Σταυροφορία» κατά της εκλογικής απάτης με συλλήψεις και αμοιβή για καταγγελίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συλλήψεις ξένων με την κατηγορία ότι έχουν ψηφίσει παρανόμως, αμοιβή για καταγγελίες: η κυβέρνηση Τραμπ βάζει μπρος τα μεγάλα μέσα για να σπείρει την αμφιβολία πριν από τις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας, με μια «σταυροφορία» κατά της εκλογικής απάτης που καταγγέλλεται από τη δημοκρατική αντιπολίτευση ως απόπειρα εκφοβισμού.

Εδώ και χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει, χωρίς αποδείξεις, ότι εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι ψηφίζουν σε πολιτείες των ΗΠΑ που ελέγχονται από τους δημοκρατικούς, νοθεύοντας τα αποτελέσματα. Ουδέποτε παραδέχθηκε την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές του 2020.

Σε δεινή θέση στις δημοσκοπήσεις, ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε τις τελευταίες εβδομάδες εντολή για μια εκτεταμένη επίθεση με στόχο να αμφισβητηθεί η ακεραιότητα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Σε πολλές πολιτείες, όπως στην Πενσιλβάνια, την Καλιφόρνια ή και τη Φλόριντα, ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν μια φούχτα ανθρώπους με την κατηγορία ότι έχουν ψηφίσει στο παρελθόν χωρίς να έχουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Η εκστρατεία αυτή συνοδεύεται από αυστηρές προειδοποιήσεις για την εκλογική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο Τέξας, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Άαρον Ρέιτς -ο οποίος το 2020 είχε ματαίως επιδιώξει να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών σε τέσσερις πολιτείες- είναι κατηγορηματικός.

«Αν παραβιάσετε την ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία, θα σας βρω και θα σας καταδιώξω», προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα μέσω του X.

Χθες, Δευτέρα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων «σε όποιον επισημάνει κάποια εκλογική απάτη στη διάρκεια περασμένων ψηφοφοριών ή στη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών του 2026». Στην Καλιφόρνια, 28 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για υποθέσεις που ανάγονται μέχρι και το 2002.

Οι συλλήψεις αυτές «αποδεικνύουν αυτό που λέγαμε εξαρχής», υποστήριξε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Ισέιλι δίνοντας στη δημοσιότητα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δικαστικές φωτογραφίες των κατηγορουμένων.

«Η Καλιφόρνια στέλνει ψηφοδέλτια σε πρόσωπα που δεν είναι αμερικανοί πολίτες και αρνείται να συμμορφωθεί με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, που καθιστά αδίκημα την ψήφο μη πολιτών», επέμεινε.

Όπως και πολλοί άλλοι δημοκρατικοί, η Τζάνις Χαν, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες, καταγγέλλει «εκφοβισμό των ψηφοφόρων και κατάφωρη απόπειρα να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στις ενδιάμεσες εκλογές μας».

Οι συλλήψεις αυτές «χρησιμοποιούνται για να δοθεί η εντύπωση γενικευμένης εκλογικής νοθείας, την ώρα που γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει».

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Καλιφόρνια αριθμεί 190.000 «παράνομους» ψηφοφόρους στους εκλογικούς καταλόγους της.

Στη συνέχεια αναθεώρησε τον αριθμό αυτό δραστικά προς τα κάτω, στα 20.000 πρόσωπα, και ζήτησε από τη δικαιοσύνη να διατάξει την κατάσχεση των ψηφοδελτίων τους, μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Πρόκειται για έναν κατάλογο που αμφισβητείται έντονα από τις τοπικές αρχές, οι οποίες εκφράζουν επίσης την έκπληξή τους για το χρόνο στον οποίο διεξάγεται αυτή η διαδικασία.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν καταδείξει πως τα περιστατικά εκλογικής απάτης συμβαίνουν σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι New York Times εξέτασαν πρόσφατα μια βάση δεδομένων του συντηρητικού think tank The Heritage Foundation, στην οποία δεν αναφέρονται για το διάστημα από το 1982 ως το 2025 παρά μόνο 100 περιπτώσεις κατά τις οποίες ψήφισαν πρόσωπα που δεν ήταν αμερικανοί πολίτες.

«Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 0,000008% των περισσότερων από 1,3 δισεκατομμύριο ψηφοφόρων που ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές στη διάρκεια αυτής της περιόδου», υπογράμμισε η εφημερίδα.

Φόβος των ψηφοφόρων

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει «ένα επιθετικό κυνήγι αυτού του τύπου της νοθείας σε εθνική κλίμακα», παρατηρεί ο Ρικ Χέισεν καθηγητής του Δικαίου στο πανεπιστήμιο UCLA, σε πρόσφατο ιστολόγιό του. «Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι λίγα είναι αυτά που έχουν βρει, καθώς πρόκειται για ένα περιορισμένο πρόβλημα».

Η εκστρατεία της κυβέρνησης στα μέσα ενημέρωσης προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους ψηφοφόρους.

Στο Λος Άντζελες, ένας αμερικανός πολίτης καταγόμενος από τη Γουατεμάλα είπε ανωνύμως στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είναι ήρεμος.

«Συλλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν βίζα ή την υπηκοότητα», εξηγεί ανήσυχος. «Ακόμα και κάποιος που έχει γίνει πολίτης, μπορεί να έχει προβλήματα. Κανείς δεν ξέρει μ' αυτόν τον πρόεδρο».

Ενώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών επιχειρούν από την πλευρά τους να αντιδράσουν με πρωτοβουλίες όπως η «Vote Safe» (Ψηφίστε με ασφάλεια).

Η εκστρατεία αυτή αναπτύσσει μέλη του κλήρου, βετεράνους των ενόπλων δυναμεων, εκπαιδευτικούς και άλλους εθελοντές στα εκλογικά τμήματα όπου θα εξηγούν τα δικαιώματα των ψηφοφόρων, θα προσπαθούν να αμβλύνουν τις αντιπαραθέσεις και θα τεκμηριώνουν τους εκφοβισμούς ή άλλες μεμπτές συμπεριφορές.

«Αυτό που επιδιώκεται είναι να διαδοθεί ο φόβος και οφείλουμε να δράσουμε», εκτιμά η Μέρι Κόρκοραν, διευθύντρια της κίνησης Save America Movement. «Αν τον αφήσουμε χωρίς απάντηση, ο φόβος αρκεί για να κρατήσει τους ανθρώπους στα σπίτια τους χωρίς κανένας πράκτορας να χρειαστεί να πατήσει σε εκλογικό τμήμα».

Διαβάστε επίσης

Η Ιορδανία εξαπολύει βομβαρδισμούς στη Συρία μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Ισραήλ: Πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου