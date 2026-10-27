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ΚΡΗΤΗ

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ορκωμοσία νέων και εξελιχθέντων μελών Δ.Ε.Π.

ορκομωσια π.κ
clock 16:35 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Δ.Ε.Π.:

Ιωάννης Αγγελόπουλος (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους ».

ορκομωσια π.κ

Κωνσταντίνος Ντέτσικας (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Φυσικοχημείας και Υπολογιστικής Χημείας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικοχημεία».

Αικατερίνη Παναγοπούλου, (εξέλιξη): μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο ''Αρχαία Ιστορία με έμφαση στην Ελληνιστική περίοδο''.

Χαράλαμπος Ποντίκογλου (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Τομέα Παθολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».

Μελπομένη Τσέλιου (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της

Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ιολογία».

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα και εξελιχθέντα μέλη Δ.Ε.Π. και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.

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