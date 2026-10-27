Παρασύρης: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα σε χαμηλοσυνταξιούχους

Άμεση κοινοβουλευτική παρέμβαση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, φέρνοντας στη Βουλή το οξύ κοινωνικό πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον εκ των υστέρων καταλογισμό υπέρογκων χρεών σε ηλικιωμένους συνταξιούχους.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτελεί η κραυγή απόγνωσης 80χρονης συνταξιούχου χηρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, από την οποία οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ απαιτούν ξαφνικά την επιστροφή 10.000 ευρώ ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, το περιστατικό αυτό, το οποίο ανέδειξαν τοπικοί φορείς και η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, αποκαλύπτει μια ευρύτερη στρέβλωση. Εξαιτίας δομικών καθυστερήσεων στους μηχανισμούς διασταύρωσης και ασαφειών του θεσμικού πλαισίου (ν. 4387/2016), ηλικιωμένοι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας (ιδιαίτερα του πρώην ΟΓΑ) καλούνται εκ των υστέρων να επιστρέψουν πολυετή αναδρομικά ποσά.

«Οι συνταξιούχοι αυτοί, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα, λάμβαναν επί χρόνια τις συντάξεις που υπολόγιζε το ίδιο το κράτος. Η τακτική του καταλογισμού χρεών χιλιάδων ευρώ σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με πενιχρά εισοδήματα και επιβαρημένη υγεία καταλύει κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης, χρηστής διοίκησης και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος», υπογραμμίζει ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

Με την παρέμβασή του, ο Βουλευτής καλεί την Υπουργό να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την επανεξέταση της υπόθεσης της 80χρονης στο Ηράκλειο και τη διαγραφή του καταλογισθέντος ποσού των 10.000 ευρώ, ζητώντας παράλληλα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συνολική ρύθμιση του ζητήματος των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων χηρείας (ιδίως του πρώην ΟΓΑ), ώστε να απαλλάσσονται οι συνταξιούχοι όταν η υπαιτιότητα βαρύνει τις καθυστερήσεις ή τα λάθη των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Τέλος, θέτει με επιτακτικό τρόπο το αίτημα για την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης ή παρακράτησης από τις συντάξεις για παρόμοιες περιπτώσεις υπερήλικων και ευάλωτων δικαιούχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Αρχιερατικό Συλλείτουργο και προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Πέραμα Μυλοποτάμου