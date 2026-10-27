Kρίνο και Αγκάθι: Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο χωριό, προκαλώντας σοκ και αναταραχή

Τι θα δούμε στη σειρά Κρίνο και Αγκάθι;

Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο χωριό, προκαλώντας σοκ και αναταραχή. Ο Γεροδήμος τους συλλαμβάνει, ενώ ο Στέλιος καταρρέει βλέποντας τους χέρι-χέρι. Στη χωροφυλακή, η Λευκή καταφέρνει να κλονίσει τον Γεροδήμο, ενώ ο Μάρκος ανακαλύπτει πως ο Θωμάς βρίσκεται ξανά σε κελί και συγκρούεται μαζί του για τη ζωή που του έκλεψαν. Την ίδια ώρα, η Λεμονιά βυθίζεται στην ενοχή και στέλνει κρυφό μήνυμα στον Μήτρο να συναντηθούν, ενώ η Λαμπρινή προσπαθεί να προειδοποιήσει τον Γεροδήμο για τον κίνδυνο που αποτελεί ο Μήτρος.

Η Λευκή πείθει τη Δέσποινα πως συνεχίζει να θέλει να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους και της αποκαλύπτει αυτό που άκουσε από τον Μάρκο και τον Παναγή, ότι, δηλαδή, κάτι κρύβουν από τη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Ηλίας. Κι ενώ ο Γεροδήμος αποφασίζει να αφήσει τελικά τον Μάρκο και τη Λευκή ελεύθερους, ο Θωμάς οδηγείται στον εισαγγελέα, όπου ένας φάκελος με τα γράμματα της Λευκής ανοίγει ξανά την υπόθεση του Ηλία Δρογούτη…

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