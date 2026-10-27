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ΚΡΗΤΗ

Στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο για το καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου

Πλοιο γαλλικο διασύνδεση
clock 13:05 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Ηράκλειο βρίσκεται πλέον το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo», το οποίο έφτασε από τη Νάπολη, ενόψει των επόμενων βημάτων για την επανέναρξη των ερευνών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η έναρξη των εργασιών παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απαραίτητη NAVTEX. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, το σκάφος αναμένεται να αναχωρήσει για τη θαλάσσια περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες.

Πλοιο γαλλικο διασύνδεση

Η κινητικότητα γύρω από τη διασύνδεση εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης. Το θέμα έχει φτάσει και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ την αντίθεσή τους έχουν εκφράσει η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλοιο γαλλικο διασύνδεση

Η άφιξη του «Abeille Marengo» διατηρεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την Κρήτη να αποτελεί βασικό σημείο των προετοιμασιών. Το πότε θα ξεκινήσουν τελικά οι έρευνες θα εξαρτηθεί από την έκδοση της σχετικής ναυτικής οδηγίας.

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Ηρακλειο Πλοίο Διασύνδεση
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