"Γεύση" από Ρεκόρ Γκίνες: Πώς 370 άνθρωποι "εξολόθρευσαν" το λεοντόψαρο... με το πιρούνι!

Ένα πρωτοφανές παγκόσμιο επίτευγμα που συνδυάζει την υψηλή γαστρονομία με την προστασία του περιβάλλοντος καταγράφηκε στην ιστορία των Ρεκόρ Guinness.

Συνολικά 370 κάτοικοι και επισκέπτες της Σαντορίνης συγκεντρώθηκαν για τη μεγαλύτερη γευσιγνωσία λεοντόψαρου στον κόσμο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη αντιμετώπισης των εισβολικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, η υπεύθυνη της διοργάνωσης Ελίνα Μικρουλέα, τόνισε πως η άκρως επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

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Ο αρχικός στόχος για την κατοχύρωση του ρεκόρ ήταν οι 250 συμμετοχές, όμως η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αγγίζοντας τους 370 συμμετέχοντες που δοκίμασαν ταυτόχρονα το ιδιαίτερο αυτό ψάρι.

Από θαλάσσια απειλή... στο πιάτο μας

Το λεοντόψαρο αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα εισβολικά είδη που απειλούν άμεσα την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου, καθώς καταβροχθίζει γηγενή είδη και αναπαράγεται με ραγδαίους ρυθμούς.

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Στόχος της δράσης ήταν να αποδειχθεί ότι η ένταξη του λεοντόψαρου στην εγχώρια αγορά και στη διατροφή μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου του πληθυσμού του.



«Η εκδήλωση αυτή απέδειξε ότι μπορούμε να μετατρέψουμε μια σοβαρή περιβαλλοντική απειλή σε μια νέα γαστρονομική και οικονομική ευκαιρία για τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε η κ. Μικρουλέα, η οποία συντόνισε την επικοινωνιακή στρατηγική της ιστορικής αυτής βραδιάς.

Μια γαστρονομική πανδαισία με εκατοντάδες κιλά ψάρι

Για τις ανάγκες του ρεκόρ επιστρατεύτηκαν περισσότερα από εκατοντάδες κιλά λεοντόψαρου, τα οποία αλιεύθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την Ιεράπετρα, όπου οι τοπικοί αλιείς έχουν ήδη αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση του είδους.

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Στην κουζίνα βρέθηκαν 40 διακεκριμένοι σεφ, οι οποίοι δημιούργησαν συνολικά 20 διαφορετικά πιάτα. Για να επικυρωθεί το ρεκόρ από τον επίσημο κριτή του Guinness, κάθε ένας από τους 370 συμμετέχοντες έπρεπε να δοκιμάσει τουλάχιστον 3 διαφορετικές συνταγές, επιβεβαιώνοντας ότι το λεοντόψαρο, παρά τα δηλητηριώδη αγκάθια του (τα οποία αφαιρούνται εύκολα κατά τον καθαρισμό), διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας και ιδιαίτερα νόστιμο λευκό κρέας.

Το ιστορικό αυτό γεγονός πλαισιώθηκε από επιστημονική ημερίδα, όπου αναλύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των ξενικών ειδών.

Οι διοργανωτές απέδειξαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να περάσει μέσα από την κουζίνα, κερδίζοντας επάξια μια θέση στο βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Guinness.

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