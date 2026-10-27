Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: «Η εθνική κυριαρχία απαιτεί διαρκή προάσπιση»

Το μήνυμα ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί διαρκή προάσπιση και ότι η αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύς αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στέλνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή του για την 28η Οκτωβρίου 1940.

Απευθυνόμενος στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός συνδέει το ιστορικό «ΟΧΙ» με τις σημερινές προκλήσεις ασφαλείας και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ελληνικής άμυνας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «Ατζέντα 2030».

Όπως επισημαίνει, η 28η Οκτωβρίου δεν αποτελεί απλώς μια κορυφαία στιγμή της ελληνικής ιστορίας, αλλά ένα διαχρονικό υπόδειγμα εθνικής στάσης, καθώς το 1940 η χώρα επέλεξε την αντίσταση, παρά τον δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων.

Κατά τον κ. Δένδια, το «ΟΧΙ» εξέφρασε την απόφαση του ελληνικού λαού να διατηρήσει το δικαίωμα να καθορίζει ο ίδιος το μέλλον του και να μην αποδεχθεί την επιβολή ξένης βούλησης. Μια επιλογή, όπως τονίζει, που επιβεβαιώθηκε στο πεδίο της μάχης με τη θυσία χιλιάδων Ελλήνων.

«Η εθνική κυριαρχία απαιτεί διαρκή προάσπιση»

Στην ημερήσια διαταγή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζει ότι η υπεράσπιση της ελευθερίας και της εθνικής κυριαρχίας δεν εξαντλείται σε διακηρύξεις, αλλά προϋποθέτει τη δυνατότητα αποτελεσματικής αποτροπής.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί το θεμέλιο των διεθνών σχέσεων, επισημαίνοντας παράλληλα πως η προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό απαιτεί αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αποτροπή εξασφαλίζει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να διατηρεί την ειρήνη και την ασφάλειά της, αλλά και να διαμορφώνει ελεύθερα τις εθνικές της επιλογές.

Αναφερόμενος στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, σημειώνει ότι οι αναθεωρητικές πρακτικές, οι απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος και η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλουν τόσο τις συνθήκες ασφαλείας όσο και τη φύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, χαρακτηρίζει την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες απαιτήσεις όχι ως επιλογή, αλλά ως εθνικό καθήκον.

Η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα"

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται στον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030», στόχος της οποίας, όπως εξηγεί, είναι η δημιουργία της αποτρεπτικής ισχύος που απαιτείται για την αποτελεσματική προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας της χώρας να αποτρέπει τη δημιουργία τετελεσμένων και κάθε απόπειρα επιβολής εις βάρος της.

Στις βασικές παρεμβάσεις που περιγράφει περιλαμβάνονται η νέα Δομή Δυνάμεων, ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός των αμυντικών εξοπλισμών, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει επίσης στις νέες στρατιωτικές πλατφόρμες, στα αυτόνομα συστήματα, στην κυβερνοάμυνα, στην ενίσχυση της Εφεδρείας και στην ανάπτυξη εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.

Όπως υπογραμμίζει, ο μετασχηματισμός αυτός αποβλέπει στη διαμόρφωση επιχειρησιακών δυνατοτήτων που θα επιτρέπουν στις Ένοπλες Δυνάμεις να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απειλές και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το μήνυμα προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Ολοκληρώνοντας την ημερήσια διαταγή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απευθύνεται στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και στο πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον καθοριστικό συντελεστή της προσπάθειας εκσυγχρονισμού.

Εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή τους στο συνταγματικό τους καθήκον, χαρακτηρίζοντάς τους έμπρακτη εγγύηση της εθνικής ασφάλειας και της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Ο κ. Δένδιας καταλήγει επισημαίνοντας ότι το παράδειγμα της 28ης Οκτωβρίου 1940 εξακολουθεί να προσδιορίζει το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, κλείνοντας την ημερήσια διαταγή του με τις ευχές για την εθνική επέτειο, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Ελλάδα.

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