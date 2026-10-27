Σωματείο Σεκιούριτι Κρήτης: Καταγγέλλει 12ωρη απασχόληση και απλήρωτες ώρες μετακίνησης

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε δωρεάν εργατικά χέρια ούτε εθελοντές». Με αυτή τη σκληρή φράση, το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας και Χρηματαποστολών Κρήτης φέρνει στο φως μια σοβαρή καταγγελία που αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το «χάος» και την αυθαιρεσία στον κλάδο της ιδιωτικής φύλαξης.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η εργασία των φυλάκων στο πρόσφατο Ράλλυ Κρήτης, στην περιοχή Ποταμιές Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με το Σωματείο, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα εξαντλητικό 12ωρο, βλέποντας ταυτόχρονα τον χρόνο μετακίνησής τους και τα δεδουλευμένα τους να κάνουν... «φτερά».

Η ανακοίνωση - καταγγελία του σωματείου:

Ως εδώ! Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε δωρεάν εργατικά χέρια ούτε «εθελοντές»!



Στο Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας & Χρηματαποστολών Κρήτης έφτασε καταγγελία εργαζομένων σχετικά με την εργασία στη φύλαξη στο ράλλυ Κρήτης, στο χωριό Ποταμιές Ηρακλείου, κατά την οποία, σύμφωνα με όσα μας καταγγέλλονται, υπήρξε σοβαρή ασυνεννοησία ως προς τις βάρδιες, το ωράριο, τη μετακίνηση και κυρίως την αμοιβή των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πρωινές βάρδιες και ενημερώθηκαν, πως το ωράριο θα διαρκούσε έως τις 4μμ. Επίσης, όσον αφορά την μετακίνησή τους στο χώρο φύλαξης, όσοι χρησιμοποιούσαν τα οχήματά τους για να μεταβούν εκεί, θα λάμβαναν ένα ποσό για τα καύσιμά τους.

Παρόλα αυτά, κλήθηκαν να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στις 6:45 πμ και επέστρεψαν στο ίδιο σημείο στις 7:00 μμ. Αυτό σημαίνει, πως οι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν συνολικά 12 ώρες, με συνέπεια, αρκετοί από αυτούς να χάσουν το μεροκάματό τους από προγραμματισμένη εργασία στην απογευματινή βάρδια. Όταν εκείνοι εξέφρασαν την εύλογη διαμαρτυρία τους για την τελική αμοιβή τους σε σχέση με τις ώρες που εργάστηκαν, έλαβαν την απάντηση, πως ο χρόνος μετακίνησης τους, δε συμπεριλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας τους, πράγμα που δεν ισχύει για καμία φύλαξη, η οποία βρίσκεται σε περιοχές εκτός της πόλης του Ηρακλείου.

Εδώ, λοιπόν, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος να βρίσκεται από τις 07:00 έως τις 19:00 σε υπηρεσία και να θεωρείται ότι κάποιες ώρες από αυτό το χρονικό διάστημα απλώς δεν υπάρχουν; Πώς γίνεται η μετακίνηση που πραγματοποιείται κατ’ εντολή και στο πλαίσιο της εργασίας να αντιμετωπίζεται σαν προσωπικός χρόνος του εργαζομένου;

Και το πιο σημαντικό, ποιος θα αποζημιώσει τον εργαζόμενο για τη δεύτερη εργασία που έχασε επειδή τελικά το πρόγραμμα που του είχε γνωστοποιηθεί δεν τηρήθηκε;

Το Σωματείο μας δεν πρόκειται να δεχθεί τη λογική, «Δούλεψε όσο χρειαστεί και μετά βλέπουμε πόσο θα πληρωθείς». Οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική ασφάλεια έχουν δικαιώματα. Έχουν ωράριο. Έχουν χρόνο. Έχουν οικογένειες και υποχρεώσεις. Και πάνω απ’ όλα έχουν αξιοπρέπεια.

Δεν μπορεί κάθε φορά που υπάρχει μια εργασία να επικρατεί ένα χάος στον προγραμματισμό και στο τέλος ο λογαριασμός να πηγαίνει στην τσέπη του εργαζομένου.



Το Σωματείο καλεί την εταιρεία να δώσει σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις για το πραγματικό ωράριο των εργαζομένων, τις ώρες μετακίνησης, την αμοιβή τους, την καταβολή όλων των νόμιμων αποδοχών, την αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η συγκεκριμένη εργασία.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν είναι «λεπτομέρειες». Και ας το ξεκαθαρίσουμε, ο εργαζόμενος δεν χρωστάει την εργασία του. Η εργασία του έχει αξία και πρέπει να αμείβεται όπως προβλέπεται.

Το Σωματείο θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε εργαζόμενο που καταγγέλλει πρακτικές που δημιουργούν σύγχυση, αδικία ή οικονομική επιβάρυνση εις βάρος του. Δεν θα κάνουμε τα στραβά μάτια.

Δεν θα σιωπήσουμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο μόνο του. Τέρμα στην αυθαιρεσία. Τέρμα στην απαξίωση της εργασίας μας.

Οι εργαζόμενοι έχουν φωνή και αυτή η φωνή είναι το Σωματείο μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Πτώση άνδρα από τα Ενετικά Τείχη (εικόνες)

Αναστασία Φασουλάκη για καρκίνο μαστού: Εξατομίκευση, καινοτόμα φάρμακα, στοχευμένες θεραπείες



