Ηράκλειο: Ζητούσαν ...ενοίκιο για να τους αφήσουν να μείνουν στο χάλασμα

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Έμεναν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, και απαιτούσαν ενοίκιο! Ο λόγος για 4 Αιγύπτιους οι οποίοι διέμεναν προσωρινά σε κτίσμα επί της οδού Παλμέτη στο Ηράκλειο, ωστόσο όταν πήγαν εκεί δύο Σουδανοί, αναζητώντας στέγη, απαίτησαν χρήματα.

Μάλιστα οι Αιγύπτιοι φέρονται να απείλησαν με κατσαβίδια και σουγιάδες τους Σουδανούς, προκειμένου να τους αποσπάσουν το... ενοίκιο.

Επικράτησε αναστάτωση και περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, η οποία προέβη στη σύλληψη των 2 εκ των 4 Αιγύπτιων.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

"Συνελήφθησαν χθες (26.10.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δύο (2) αλλοδαποί ηλικίας 21 και 23 ετών κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας και Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (26.10.2026) οι δύο συλληφθέντες με ακόμα δύο ομοεθνείς τους απείλησαν με αιχμηρά αντικείμενα (κατσαβίδι, σουγιά), τρεις επίσης αλλοδαπούς προκειμένου να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό.

Άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν ο 21χρονος με τον 23χρονο και συνελήφθησαν ενώ στην κατοχή του πρώτου βρέθηκε και κατασχέθηκε εν λόγω κατσαβίδι.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου."

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