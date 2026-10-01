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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Χοιρινές μπριζόλες με μέλι

μπριζολες
clock 06:39 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

4 χοιρινές μπριζόλες χωρίς κόκαλα

1/2 φλιτζάνι μέλι

1/4 φλιτζανιού σάλτσα σόγιας

1 πρέζα θρυμματισμένο κόκκινο πιπέρι

Αλάτι και πιπέρι

2 κ. γλ. λάδι ή όσο χρειάζεται

1 μεγάλο γλυκό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες



Εκτέλεση

Προετοιμάστε τη σχάρα. Προθερμάνετε τη σχάρα σε υψηλή θερμοκρασία και αλείψτε την ελαφρά με λάδι.

Ετοιμάστε το γλάσο. Σε ένα μπολ ανακατέψτε το μέλι, τη σάλτσα σόγιας, το θρυμματισμένο κόκκινο πιπέρι και το μαύρο πιπέρι. Κρατήστε περίπου 2 κουταλιές της σούπας από το μείγμα σε ένα μικρό μπολ, για να τις χρησιμοποιήσετε στο σερβίρισμα.

Αλατοπιπερώστε τις μπριζόλες. Αλείψτε τις με λάδι και από τις δύο πλευρές και προσθέστε αλάτι και μαύρο πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση σας.

Ψήστε το κρέας. Τοποθετήστε τις μπριζόλες στην καυτή σχάρα και ψήστε τις για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά. Στη συνέχεια, μετακινήστε τις σε ένα λιγότερο θερμό σημείο της σχάρας. Αλείψτε και τις δύο πλευρές με άφθονο από το γλάσο μελιού και σόγιας και συνεχίστε το ψήσιμο για περίπου 3-4 λεπτά ακόμη, μέχρι να πάψουν να είναι ροζ στο εσωτερικό τους.

Ψήστε τα κρεμμύδια. Όσο ψήνονται οι μπριζόλες, αλείψτε τις φέτες κρεμμυδιού με λάδι και πασπαλίστε τις με αλάτι και πιπέρι. Ψήστε τις στο γκριλ για 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να γίνουν διάφανες και να αποκτήσουν ροδοκόκκινο χρώμα.

Σερβίρετε. Μοιράστε τις μπριζόλες και τις ψημένες φέτες κρεμμυδιού στα πιάτα. Αλείψτε το κρέας με το γλάσο που είχατε κρατήσει στην άκρη και σερβίρετε, ιδανικά, με κρεμώδη πουρέ πατάτας.

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