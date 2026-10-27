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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Με αλλαγές κόντρα στην ΑΕΛ - Ξεκουράζει τρεις ο Κόντης

ΟΦΗ
clock 00:53 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΟΦΗ φιλοξενείται την Τετάρτη (28/10, 19:30) από την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση.

Οι Κρητικοί θα ταξιδέψουν στη Λάρισα χωρίς τους τραυματίες Λέγια Ισέκα και Νίκο Χριστογεώργο, ενώ εκτός έμειναν και οι Ανδρέας Μπουχαλάκης, Λορέντζο Ντίκμαν και Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, καθώς ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να τους δώσει ανάσες ξεκούρασης.

Ο ΟΦΗ θέλει να παρουσιαστεί έτοιμος για την εκτός έδρας δοκιμασία, με τον Κόντη να έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι απέναντι στη θεσσαλική ομάδα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηγιοβάνης, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης και Σιτμαλίδης.

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