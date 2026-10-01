Ο λόγος που τσακώνεσαι για το ίδιο θέμα με τον σύντροφό σου, ξανά και ξανά

Πολλοί άνθρωποι εκεί έξω αυτοπροσδιορίζονται ως άτομα με αγχώδη ή αποφευκτικό τύπο προσκόλλησης, προτού καν ανταλλάξουν επίθετα με τον άνθρωπο που μόλις γνώρισαν. Το να γνωρίζεις τον δικό σου τύπο προσκόλλησης είναι σίγουρα χρήσιμο.

Το να κατανοείς, όμως, τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται συναισθηματικά ο σύντροφός σου μπορεί να σε βοηθήσει να εξηγήσεις γιατί καταλήγεις να ανακυκλώνεις συνεχώς τους ίδιους καβγάδες.

Ο ψυχολόγος Hal Shorey, Ph.D., έγραψε πρόσφατα στο Psychology Today ότι τα προβλήματα στις σχέσεις μπορεί να προκύπτουν όταν θεωρούμε πως ο σύντροφός μας προσπαθεί σκόπιμα να μας πληγώσει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα μοτίβο που συναντά συχνά στη θεραπεία ζευγαριών, ιδιαίτερα όταν ο ένας σύντροφος έχει αγχώδη τύπο προσκόλλησης και ο άλλος αποφευκτικό.

Μπορείς να φανταστείς το σκηνικό: ο ένας θέλει να συζητήσουν όσα συνέβησαν εδώ και τώρα, ενώ ο άλλος θα προτιμούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο για τις επόμενες έξι ώρες. Ο σύντροφος με αγχώδη προσκόλληση αναστατώνεται, εκείνος με αποφευκτική προσκόλληση απομακρύνεται και τελικά και οι δύο καταλήγουν να πιστεύουν ότι έχουν απέναντί τους έναν άνθρωπο που τους φέρεται απαίσια.

Σύμφωνα με τον Shorey, η γνώση του τρόπου με τον οποίο συνδέεται συναισθηματικά ο σύντροφός μας μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει προτού μια συνηθισμένη διαφωνία εξελιχθεί σε μια κατάσταση που μας ταλαιπωρεί για τρεις ολόκληρες ημέρες.

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