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Κρήτη: Στο Ρέθυμνο το 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

εκπαιδευση
clock 22:22 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Ρέθυμνο φιλοξενεί, από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, το 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» — ΕΤΠΕ 2026.

Το συνέδριο αποτελεί χώρο παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων και ανταλλαγής εκπαιδευτικών εμπειριών σχετικά με την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Απευθύνεται στην πανεπιστημιακή και εκπαιδευτική κοινότητα, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη της εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιστημονικές ανακοινώσεις, αναρτημένες εργασίες, προσκεκλημένες ομιλίες και εργαστήρια. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, η υπολογιστική σκέψη και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη μάθηση και τη συμπερίληψη.

Οι εργασίες του συνεδρίου προσφέρουν την ευκαιρία για διάλογο ανάμεσα στην έρευνα και την εκπαιδευτική πράξη, με έμφαση στις παιδαγωγικές δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τις προκλήσεις της χρήσης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής από τον επίσημο ιστότοπο, όπου αναρτώνται επίσης η αφίσα και οι νεότερες ανακοινώσεις.

Ιστότοπος: https://etpe2026.edc.uoc.gr/

Επικοινωνία: [email protected]

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