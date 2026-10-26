Ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών Νομού Ηρακλείου στο Συνέδριο MEAT DAY

Στις προκλήσεις, τις προοπτικές, αλλά και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για το σύγχρονο κρεοπωλείο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου κ. Λευτέρης Ντουράκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «MEAT DAY: Το σύγχρονο Κρεοπωλείο, εμπειρία του πελάτη, και η νέα εποχή στο κρέας – Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο premium & convenience» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Με κεντρικό άξονα τη σχέση του σύγχρονου κρεοπωλείου με τον καταναλωτή, ο κ. Ντουράκης υπογράμμισε ότι το κρεοπωλείο της γειτονιάς παραμένει ένας ζωντανός θεσμός και πρέπει να γίνει σταθερός προορισμός γιατί, όπως σημείωσε, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη επιχείρηση, αλλά για ένα σημείο όπου ο καταναλωτής αγοράζει εμπιστοσύνη, εξειδικευμένη συμβουλή, ασφάλεια και προσωπική επικοινωνία.

Ο κ. Ντουράκης, εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου, επανέλαβε το πάγιο αίτημα προς την πολιτεία προκειμένου να επιτραπεί στα παραδοσιακά κρεοπωλεία να παρασκευάζουν υπό αυστηρές προϋποθέσεις τα κατά τόπους παραδοσιακά προϊόντα, όπως το κρητικό λουκάνικο και απάκι, γιατί «πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα παραδοσιακά προϊόντα αποτελούν αναλλοίωτα πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και οφείλουμε να τα διασώσουμε και να τα διαδώσουμε.»

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου, τόνισε επίσης, την ανάγκη δημιουργίας κρατικών επαγγελματικών σχολών κρέατος για νέους επαγγελματίες , αλλά και προγραμμάτων επανακατάρτισης για όσους εργάζονται ήδη στον κλάδο και δεν παρέλειψε να εκφράσει τη στήριξη των κρεοπωλών στον έλληνα κτηνοτρόφο, σημειώνοντας ότι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ποιότητας στο ελληνικό τραπέζι.

«Το σύγχρονο κρεοπωλείο μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό πυλώνα της τοπικής και εθνικής οικονομίας, εφόσον στηριχθεί από την Πολιτεία με όρους υγιούς ανταγωνισμού που δεν στραγγαλίζουν τις μικρές επιχειρήσεις», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Ντουράκης.

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