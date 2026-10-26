Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα αναδεικνύει τις διαδρομές του Νίκου Καζαντζάκη στην Ευρώπη, προετοιμάζει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), φέρνοντας το έργο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα πιο κοντά στο ευρύ κοινό και κυρίως στις νεότερες γενιές.

Η καινοτόμος εφαρμογή παρουσιάστηκε σε πρώτη μορφή στο διεθνές συνέδριο «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη: Από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο», που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από 20 χώρες, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τις εργασίες του, διά ζώσης και διαδικτυακά. Κεντρικός στόχος ήταν η ανάδειξη της διεθνούς πολιτιστικής παρακαταθήκης του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και η προώθηση της πρωτοβουλίας για την ένταξη των Ευρωπαϊκών Δρόμων του στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως σημειώθηκε, φιλοδοξεί να συνδέσει την Κρήτη με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές μέσα από τη λογοτεχνία και την πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας νέες προοπτικές και για τον πολιτιστικό τουρισμό. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν, επίσης, η διαχρονική αξία του έργου του συγγραφέα και η σύνδεσή του με σύγχρονα ζητήματα ελευθερίας, πολιτιστικής ταυτότητας και κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες τίμησαν τη μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη με επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του, στο Μαρτινέγκο.

Το συνέδριο είχε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με διοργανωτές τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη, τους Ευρωπαϊκούς Δρόμους του Ν. Καζαντζάκη, και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Έδρας UNESCO στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Στην υλοποίησή του, επίσης, συνέβαλαν το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

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