Πανεπιστήμιο Κρήτης: Στο διεθνές δίκτυο SPARK Global του Stanford - Την Παρασκευή η εκδήλωση για την ένταξη του

Ως το πρώτο ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα μεταφραστικής έρευνας SPARK Global του Πανεπιστημίου Stanford, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανοίγει νέους δρόμους για τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την κλινική πράξη και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον χώρο της υγείας.

Με αφορμή την επίσημη ένταξή του στο διεθνές δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει ειδική εκδήλωση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 13:15, στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο καθηγητής Kevin Grimes, συνδιευθυντής του προγράμματος SPARK στη μεταφραστική έρευνα του Πανεπιστημίου Stanford, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στην παρουσίαση της φιλοσοφίας και των στόχων του διεθνούς προγράμματος.

Από το εργαστήριο στην εφαρμογή της έρευνας



Η ένταξη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο SPARK Global σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και τη διασύνδεσή της με διεθνή δίκτυα καινοτομίας.

Η μεταφραστική έρευνα επικεντρώνεται στη μεταφορά των επιστημονικών ανακαλύψεων από το εργαστήριο προς την πρακτική εφαρμογή, με στόχο την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών και τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο SPARK Global, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενισχύει τις προοπτικές διεθνούς συνεργασίας και αξιοποίησης της ερευνητικής γνώσης, σε έναν τομέα με ιδιαίτερη σημασία για την ιατρική και τη δημόσια υγεία.

Παρουσία του καθηγητή Kevin Grimes



Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης θα είναι ο καθηγητής Kevin Grimes, συνδιευθυντής του προγράμματος SPARK στη μεταφραστική έρευνα του Stanford University.

Η παρουσία του αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση της πρωτοβουλίας και προσφέρει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις δυνατότητες που δημιουργεί η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο δίκτυο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα ξεκινήσει στις 12:45, με ελαφρύ γεύμα και χρόνο για συζήτηση και δικτύωση, ενώ η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 13:15.

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