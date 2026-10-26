ΑΑΔΕ: Έως 13 Νοεμβρίου οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής για τον Σεπτέμβριο

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Έως και την 13η Νοεμβρίου 2026 μετατίθεται η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Η μετάθεση της προθεσμίας αποφασίστηκε από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, με την απόφαση Α.1227/2026, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Για ποιους δίνεται η παράταση



Η απόφαση αφορά τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων που πρέπει να υποβάλουν Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η παράταση δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς εμπόδια.

Η νέα ημερομηνία, 13 Νοεμβρίου 2026, είναι η καταληκτική προθεσμία που ισχύει για τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, μέσω της υπηρεσίας my1521.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Η επιλογή στην ψηφιακή πλατφόρμα



Όσοι χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία που αφορά τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής φυσικών ή νομικών προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η μεταφορά της προθεσμίας αποσκοπεί στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις δηλώσεις του Σεπτεμβρίου 2026.

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