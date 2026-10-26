Κώστας Τσουκαλάς: «Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα»

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διολισθαίνει σε επικίνδυνη λογική. Αντί να δώσει καθαρές απαντήσεις για σειρά θεμάτων στην εξωτερική μας πολιτική και τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε αυτά, απέδωσε μικροψυχία, μιζέρια και αντιπατριωτική στάση σε όποιον θέτει ερωτήματα», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «έφτασε στο σημείο να πει πως η αντιπολίτευση δικαιολογεί την πολιτική της παρουσία βλέποντας ήττες», για να σχολιάσει: «Μάλλον παραλήπτες της μομφής είναι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης που έκανε λόγο για πολιτική ήττα με την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ο πρώην υφυπουργός Παιδείας 'Αγγελος Συρίγος που δήλωσε πως η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στην Κάσο αλλά και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος με τη γλαφυρή περιγραφή της αναποτελεσματικότητας των διπλωματικών κινήσεων της κυβέρνησης».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επίσης ότι «ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ γιατί με ανακοίνωσή του στηλίτευσε την πρώτη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ όπου παρέπεμπε ευθέως σε "διμερή επίλυση με καλή πίστη", και την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χειροκρότησε την αναδίπλωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σε χθεσινή του ανακοίνωση».

Σημειώνει ότι «αντί να αναγνωρίσει την πατριωτική στάση του ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί να διχάσει τους Έλληνες» και ότι «είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα».

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