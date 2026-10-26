Γ. Βρούτσης σε ΕΟΚ: «Συστήνω ξεκάθαρα τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατόν»

Την άμεση διενέργεια εκλογών ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης από τη διοίκηση της ΕΟΚ, κατά τη συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπάσκετ, την οποία ζήτησε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, στον απόηχο των συνταρακτικών εξελίξεων και του σκανδάλου που συγκλονίζει το άθλημα τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη που έχει κλονιστεί μετά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οδήγησαν -μεταξύ άλλων- στην προφυλάκιση του μέχρι χθες προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, δεν μπορεί να επανέλθει με μία απλή ανακατανομή ρόλων στο υπάρχον Δ.Σ. και ότι μόνη λύση αποτελεί η προσφυγή στη βάση των σωματείων, με διενέργεια αρχαιρεσιών.

Παράλληλα, και σε ό,τι αφορά την αναστολή χρηματοδότησης της ομοσπονδίας που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος, ενώ διευκρίνισε ότι εξαιρούνται της αναστολής οι ανελαστικές δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Αγγελος Παπανικολάου, υπογράμμισε με τη σειρά του ότι το Δ.Σ. επιζητά την κάθαρση στο χώρο του μπάσκετ, αλλά απέφυγε να δεσμευτεί για το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, κάνοντας λόγο για εκλογές «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος». Τόνισε ότι η μεταβατική διοίκηση θα διασφαλίσει τη συνέχιση των πρωταθλημάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία των εθνικών ομάδων και πρόσθεσε ότι η ΕΟΚ θα αποστείλει άμεσα στο Υπουργείο το χρονοδιάγραμμα των εκλογών.

Μετά το τέλος της σύσκεψης στο Υπουργείο Αθλητισμού, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με όσα συζητήθηκαν.

Αναλυτικά όσα είπε

«Μόλις τελείωσε η συνάντηση του ΔΣ της ΕΟΚ με τον υπουργό αθλητισμού και τον γενικό γραμματέα αθλητισμού. Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο, που αφορά την κάθαρση στον χώρο του μπάσκετ, γιατί είναι κάτι που μας έχει πληγώσει.

Σίγουρα τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε, όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό, γιατί όπως είπα η Πολιτεία έχει απόλυτο δίκιο για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι να προχωρήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην εκλογική διαδικασία, υπό το παρόν διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διατηρεί μεταβατική κατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και ενόψει του τρίτου παραθύρου των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο, όπου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο ευρωμπάσκετ γυναικών και το παγκόσμιο των ανδρών.

Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο, γιατί είναι κάτι που έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός και θα προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο».