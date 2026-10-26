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ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό: 13 τραυματίες από εκτροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού

Λεωφορείο
clock 16:53 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, ανάμεσά τους και σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΝ), εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αρδευτικό αύλακα.

Σύμφωνα με το epiruspost, στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με πρόχειρα μέσα τον οδηγό και τον συνοδό των φοιτητών.

Από τη σφοδρότητα της εκτροπής, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο συνοδός και 11 σπουδαστές φέρουν ελαφρά τραύματα και εκδορές.

*Φωτογραφία: Arta2day.gr

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