CIES: Ο Χρήστος Τζόλης 29ος καλύτερος παίκτης στον κόσμο την περασμένη σεζόν

O Έλληνας διεθνής επιθετικός της Άρσεναλ Χρήστος Τζόλης βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους 50 παίκτες στον κόσμο (εκτός τερματοφυλάκων) για το 2026, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 29η θέση με δείκτη 86,1.







Αυτό αναφέρει σήμερα (26/10) το CIES (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), αφού όπως συνέβη και πέρυσι, την ημέρα της τελετής απονομής της «Χρυσής Μπάλας», κατάρτισε μια κατάταξη με τους 50 πιο άξιους παίκτες εκτός γηπέδου κατά τη περασμένη σεζόν, με βάση τρία κριτήρια: τις επιδόσεις σε οκτώ τομείς του παιχνιδιού σύμφωνα με αυτήν τη μεθοδολογία (δεδομένα αντίκτυπου), το ανταγωνιστικό επίπεδο των αγώνων που διεξήχθησαν (μέθοδος) και τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων.

Ο Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), κατέκτησε-όπως και το 2025 την πρώτη θέση με δείκτη 95,8. Ο Ισπανός βρίσκεται μπροστά από τον Γάλλο Μίκαελ Ολίσε ( Μπάγερν) με 93,9 και τον Άγγλο συμπαίκτη του Χάρι Κέιν (90,5). Στην τέταρτη θέση, ο Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊαμι) με 90,4 είναι ο γηραιότερος παίκτης στους πενήντα κορυφαίους. Θα ήταν ακόμη και κορυφαίος αν οι επιδόσεις δεν είχαν σταθμιστεί σύμφωνα με το αθλητικό επίπεδο των αγώνων που διεξήχθησαν.



Ο Ντεσιρέ Ντουέ (Παρί ΣΖ) είναι πέμπτος (90,4), ακριβώς μπροστά από τον Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/90,4)και τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Χβίτσα Κβαρατσκελία (90,3). Δύο άλλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Μπαρτσελόνα βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα (οι Πέδρι Γκονσάλες/90,3 και Πάου Κουμπαρσί.90,3), καταλαμβάνοντας την 8η και 10η θέση αντίστοια, ενώ ανάμεσά τους είναι ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/90,0). Ίδιο δείκτη-90- έχει και ο Βίκτορ Οσίμεν (Γαλατασαράι) .



Ο περσινός νικητής, ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί ΣΖ), είναι, ωστόσο, μόνο 27ος (86,5).

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