Ισπανία: Ο Μπαπέ «εκτέλεσε» την Μπαρτσελόνα – Μεγάλο διπλό της Ρεάλ

Ο «δαίμονας» Κιλιάν Μπαπέ και η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν φρένο στην Μπαρτσελόνα. Μέσα στο Καμπ Νόου, για πρώτη φορά μετά από τον Οκτώβριο του 2023, με δύο γκολ του Γάλλου σούπερ σταρ οι «μερένχες» πήραν τεράστιο «διπλό», έσπασαν το απόλυτο νικών των Καταλανών (μετρούσαν 9/9) κι έβαλαν φωτιά στο πρωτάθλημα, μιας και πλησίασαν στο -3 από την αποψινή τους αντίπαλο.

Μετά τη βαριά ήττα στο Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν η «Μπαρτσα» γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα. Είχε σε πολύ άσχημη βραδιά το μεγάλο της αστέρι, Λαμίν Γιαμάλ, τον οποίο περιόρισε στο ελάχιστο ο Μαρκ Κουκουρέγια. Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπαιξε με πάθος και άψογα στημένη από τον Μουρίνιο βρήκε την ευκαιρία στις... κόντρα επιθέσεις που έβγαλε να βρει δύο γκολ με τον κορυφαίο της σκόρερ και να φύγει από την Μαδρίτη με το μεγάλο «τρίποντο».

Με ένα πολύ τυχερό γκολ μπήκε προηγούμενη στ' αποδυτήρια η Ρεάλ Μαδρίτης. Σ' ένα πρώτο 45λεπτο που οι «μερένχες» είχαν τον έλεγχο του ματς και που δεν επέτρεψαν στους Καταλανούς να τους πιέσουν ιδιαίτερα, κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 41', με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος είδε την μπάλα να βρίσκει στο πόδι του μετά από κακό διώξιμο του Ζεράρ Μαρτίν και να καταλήγει στα δίχτυα του Γκαρσία. Μέχρι και ο Γάλλος σταρ έδειξε να αιφνιδιάζεται με την κατάληξη της φάσης από τον τρόπο που πανηγύριζε με τους συμπαίκτες του.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και παρότι δεν έκανε φάσεις μπροστά από την εστία του Λούνιν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με το δυνατό σουτ του Ραφίνια στο 61', μετά τη μαγική ασίστ του Πέδρι. Στο 66' ο Λούνιν έκανε απίστευτη απόκρουσε σε κεφαλιά του Μαρτίν, ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς είχε ο Μπαπέ, ο οποίος από καταπληκτική προσπάθεια του Καμαβινγκά πλάσαρε σε κενή εστία για το τελικό 2-1.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Κουκουρέγια, Χούισεν, Κονατέ, Βαλβέρδε (62' Ντάμφρις), Γκιουλέρ (90΄+4 Αλεξάντερ Αρνολντ), Τσουαμενί, Μπερνάρντο Σίλβα (80' Καμαβινγκά), Εμπαπέ, Ντιομαντέ (90'+4 Εσπί).

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της La Liga, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Αλαβές-Μάλαγα 1-1 (89' Μανάς - 44' Νίνιο) Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 0-3 (23' Σολάρι, 36' Νίνο, 68' Βαλέρα) Σανταντέρ-Εσπανιόλ 2-1 (69' Μπελοσιάν, 84' Ζαμπίρι-62' Εσπόζιτο) Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 1-2 (38' πέν. Πεπέλου - 69' Φρίμαν, 90'+6 Μικαουτάτζε) Ατλέτικο Μαδρίτης-Λα Κορούνια 1-0 (48' Άλβαρες) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 4-0 (17' Μπερενγκέρ, 35' Ν. Γουίλιαμς, 70' Παρέδες, 88' Μπερσίτσε) Θέλτα-Μπέτις 0-0 Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-1 (6' Οσκαρσον, 27' Τουριέντες - 22' Νάτσο Πέρεθ) Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (61' Ραφίνια - 41',87' Μπαπέ) Σεβίλη-Οσασούνα 26/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 27



Ατλέτικο Μαδρίτης 25



Ρεάλ Μαδρίτης 24



Μπέτις 20



Σοσιεδάδ 19



Σεβίλη 14 -9αγ.



Αλαβές 12



Αθλέτικ Μπιλμπάο 12 -9αγ.



Θέλτα 12



Βιγιαρεάλ 12



Λα Κορούνια 11



Οσασούνα 11 -9αγ.



Σανταντέρ 11



Λεβάντε 10



Έλτσε 10



Ράγιο Βαγεκάνο 9 -9αγ.



Χετάφε 9



Εσπανιόλ 8



Βαλένθια 6



Μάλαγα 5