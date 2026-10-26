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ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ακρωτηριάστηκε 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού από έκρηξη βεγγαλικού

νοσοκομειο
clock 09:53 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού στον Βόλο, όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί ένα από τα δάχτυλά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών της αθηναϊκής ομάδας προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news, οι οπαδοί κινούνταν στην οδό Αναπαύσεως και άναψαν βεγγαλικά κατά τη διάρκεια της πορείας τους.

Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.

Μετά το ατύχημα, ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

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