Χρυσή Μπάλα 2026: Απόψε η μεγάλη βραδιά – Τα υπέρ και τα κατά των 8 διεκδικητών

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 2026 θα ανακοινωθεί απόψε και με τα σημερινά δεδομένα, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιος θα κατακτήσει την πιο περιζήτητη ατομική διάκριση στο ποδόσφαιρο. Η τελετή απονομής των βραβείων Ballon d'Or του 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 στο London Palladium στην Αγγλία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η εκδήλωση πραγματοποιείται εκτός Παρισιού της Γαλλίας. Σύμφωνα με την UEFA, οι διοργανωτές επέλεξαν να πραγματοποιήσουν την τελετή απονομής στο Λονδίνο για να τιμήσουν τον Stanley Matthews, τον πρώτο νικητή της Χρυσής Μπάλας το 1956.

Τρία φαβορί και πολλά αουτσάιντερ

Υπάρχουν τρία ξεκάθαρα φαβορί, ο Χάρι Κέιν, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λαμίν Γιαμάλ. Ωστόσο, στη διεκδίκηση βρίσκονται και τρεις πρώην νικητές: ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Ρόδρι και ο οκτώ φορές νικητής Λιονέλ Μέσι. Παράλληλα, ο Μάικλ Ολίσε και ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια αποτελούν υπολογίσιμα αουτσάιντερ.

Αυτό που κάνει, άλλωστε, τη φετινή κούρσα τόσο ενδιαφέρουσα είναι ότι κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα υπέρ της κατάκτησης του βραβείου. Είναι πολύ εύκολο να διατυπώσει κανείς επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά του καθενός από τους διεκδικητές.

1. Ουσμάν Ντεμπελέ









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Ο άλλοτε απρόβλεπτος και δύσκολος χαρακτήρας του γαλλικού ποδοσφαίρου διεκδικεί τη δεύτερη συνεχόμενη Χρυσή Μπάλα.

ΥΠΕΡ: Το μεγάλο ερώτημα γύρω από τον Ντεμπελέ ήταν αν ένας παίκτης που στο παρελθόν προκαλούσε εκνευρισμό με την απειθαρχία και την αστάθειά του θα μπορούσε να διατηρήσει τη φόρμα που του χάρισε τη Χρυσή Μπάλα. Αφού ξεπέρασε ορισμένα προβλήματα τραυματισμών κατά το πρώτο μισό της περσινής σεζόν, ο πολυσύνθετος επιθετικός έπαιξε ξανά καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντεμπελέ πέτυχε έξι γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του στη διοργάνωση, ενώ στη συνέχεια σημείωσε τα πρώτα του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο — έξι, για την ακρίβεια — καθώς η Γαλλία τερμάτισε στην τέταρτη θέση στη Βόρεια Αμερική.

ΚΑΤΑ: Ο Ντεμπελέ δεν έλαμψε στον ίδιο βαθμό όπως τη σεζόν 2024-25, όταν ήταν το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Μάλιστα, θα μπορούσε κανείς εύλογα να υποστηρίξει ότι δεν ήταν ούτε ο καλύτερος παίκτης της Παρί κατά τη δεύτερη κατάκτηση του Champions League ούτε ο πιο αποτελεσματικός επιθετικός της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κατά συνέπεια, ο ενθουσιασμός γύρω από το όνομά του είναι φέτος αισθητά μικρότερος, παρόλο που έχει αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ανήκει στην ελίτ των επιθετικών.

2. Χάρι Κέιν

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Ο επιθετικός της Αγγλίας και της Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση στο σκοράρισμα, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

ΥΠΕΡ: Κανείς δεν πέτυχε περισσότερα γκολ από τον Κέιν κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, καθώς έφτασε τα 73. Η φονική αποτελεσματικότητα του Άγγλου σέντερ φορ βοήθησε την Μπάγερν Μονάχου να κατακτήσει το εγχώριο τρεμπλ — ένα εξαιρετικό επίτευγμα για έναν 33χρονο ποδοσφαιριστή που κάποτε δεχόταν ειρωνικά σχόλια επειδή δεν είχε κατακτήσει σημαντικά τρόπαια.

ΚΑΤΑ: Η υποψηφιότητα του Κέιν βασίζεται αποκλειστικά στον εντυπωσιακό αριθμό των γκολ του, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε το Champions League ούτε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι σπάνιο να αναδεικνύεται κάποιος ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο χωρίς να έχει προηγουμένως κατακτήσει έναν από τους σημαντικότερους τίτλους του αθλήματος.

Αξίζει, επίσης, να θυμόμαστε ότι, παρόλο που ο Κέιν σκόραρε έξι φορές στην πορεία της Αγγλίας προς την τρίτη θέση στη Βόρεια Αμερική, δεν πέτυχε ούτε ένα γκολ μετά τη φάση των «16». Εξαφανίστηκε, μάλιστα, τη στιγμή που η εθνική του ομάδα τον χρειαζόταν περισσότερο, στον σοκαριστικό ημιτελικό με την Αργεντινή.

3. Κβίτσα Κβαρατσχέλια

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Ο Γεωργιανός εξτρέμ ήταν αναμφισβήτητα ο πιο καθοριστικός παίκτης του περσινού Champions League.

ΥΠΕΡ: Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έμοιαζε πραγματικά να χρειάζεται έναν ακόμη εξτρέμ όταν ο Κβαρατσχέλια έφτασε στο Παρκ ντε Πρενς τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, ο Γεωργιανός πρόσθεσε μια εντελώς νέα διάσταση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, οδηγώντας τους Παριζιάνους στην πρώτη τους κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Την περσινή σεζόν ήταν ακόμη καλύτερος, καθώς δικαίως αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Champions League. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε άμεσα σε τουλάχιστον ένα γκολ σε επτά συνεχόμενους αγώνες των νοκ άουτ φάσεων, βοηθώντας την Παρί να διατηρήσει τον ευρωπαϊκό της θρόνο.

ΚΑΤΑ: Δεν είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αν η Γεωργία είχε προκριθεί στη διοργάνωση και ο Κβαρατσχέλια είχε πραγματοποιήσει οποιαδήποτε θετική εμφάνιση, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιχειρηματολογήσει κανείς εναντίον της κατάκτησης της Χρυσής Μπάλας από τον ίδιο.

Ωστόσο, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο για τη διαμόρφωση της ψήφου των εκλεκτόρων. Μόνο γι' αυτόν τον λόγο, πιστεύουμε ότι ο «Κβαραντόνα» ίσως δυσκολευτεί ακόμη και να τερματίσει στην πρώτη τριάδα. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα άδικο για τον 25χρονο ποδοσφαιριστή.

4. Κιλιάν Εμπαπέ

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Ο Εμπαπέ μπορεί να μη θεωρείται ομαδικός παίκτης, αλλά ίσως δεν υπάρχει σήμερα πιο φονικός ποδοσφαιριστής σε ατομικό επίπεδο.

ΥΠΕΡ: Όπως και ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ δεν έχει διστάσει να μιλήσει ανοιχτά για τις πιθανότητές του να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα. Και, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον Γιαμάλ, διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του.

Ο Εμπαπέ πέτυχε περισσότερα γκολ από οποιονδήποτε άλλον στη La Liga, στο Champions League — παρόλο που η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε στα προημιτελικά — και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επιπλέον, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη Βόρεια Αμερική, που του χάρισαν το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης, τον ανέδειξαν και πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Επομένως, αν η Χρυσή Μπάλα κριθεί με βάση τα γκολ, αυτά του Εμπαπέ ίσως έχουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από εκείνα του Κέιν.

ΚΑΤΑ: Τα εντυπωσιακά ποσοστά σκοραρίσματος του Εμπαπέ δεν βοήθησαν ούτε τον σύλλογό του ούτε την εθνική του ομάδα να κατακτήσουν κάποιο τρόπαιο.

Ακόμη χειρότερα, οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η ατομιστική προσέγγισή του στην πραγματικότητα λειτουργεί εις βάρος των ομάδων στις οποίες αγωνίζεται.

Σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, η Παρί Σεν Ζερμέν βελτιώθηκε μετά την αποχώρησή του από το Παρκ ντε Πρενς, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε χειρότερη μετά την άφιξή του στο Μπερναμπέου.

Αυτή η ιδιαίτερα αρνητική αντίληψη είναι απίθανο να έχει βοηθήσει στο παραμικρό την προσπάθειά του να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα.

5. Λιονέλ Μέσι

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Ο Αργεντινός απέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο, στα 39 του χρόνια, ότι εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου.

ΥΠΕΡ: Ακόμη και με βάση τα εξωπραγματικά δεδομένα του κορυφαίου όλων των εποχών (GOAT), όσα έχει πετύχει ο Λιονέλ Μέσι τον τελευταίο χρόνο είναι εκπληκτικά.

Ο «Pulga» οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην πρώτη κατάκτηση του MLS Cup στην ιστορία της και στη συνέχεια οδήγησε την Αργεντινή μέχρι τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, πραγματοποιώντας μια σειρά από καθοριστικές εμφανίσεις σε ηλικία 39 ετών, ενώ ο πατέρας του έδινε τη δική του μάχη με την ασθένεια.

Απλώς συγκλονιστικό.

ΚΑΤΑ: Αν η Αργεντινή είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, πιθανότατα δεν θα συζητούσαμε καν το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Μέσι θα ήταν το απόλυτο φαβορί για την ένατη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο η «Αλμπισελέστε» ηττήθηκε από την Ισπανία στον τελικό είναι πιθανό να λειτουργήσει εις βάρος του. Το ίδιο ισχύει και για το γεγονός ότι το MLS δεν εκτιμάται ιδιαίτερα από την πλειονότητα των ψηφοφόρων.

Είναι άδικο αυτό; Απολύτως. Δυστυχώς, όμως, είναι και η πραγματικότητα.

6. Μάικλ Ολίσε

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Ο Γάλλος εξτρέμ έχει ανεβάσει το παιχνίδι του σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τότε που μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου από την Κρίσταλ Πάλας το 2024.

ΥΠΕΡ: Ο Ολίσε είναι, πολύ απλά, το πιο δημιουργικό επιθετικό ταλέντο στο σημερινό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 μοίρασε το εντυπωσιακό σύνολο των 41 ασίστ, ενώ κατέρριψε το ρεκόρ με επτά ασίστ μόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί θεωρούν ότι ο Ολίσε — και όχι ο Κέιν — είναι ο σημαντικότερος παίκτης της Μπάγερν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο εξτρέμ με την εξαιρετική τεχνική αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης των Βαυαρών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ παράλληλα κέρδισε και το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Bundesliga.

ΚΑΤΑ: Δυστυχώς, ο Ολίσε βρίσκεται στην ίδια θέση με τον συμπαίκτη του, Χάρι Κέιν.

Παρά την ανιδιοτελή και εξαιρετική ατομική του απόδοση, δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο από τα ομαδικά τρόπαια που έχουν πραγματικά σημασία για τη διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας.

Η Μπάγερν αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν σε έναν επικό ημιτελικό του Champions League, ενώ στη συνέχεια η Γαλλία αποκλείστηκε στην ίδια φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μάλιστα με μάλλον απογοητευτικό τρόπο.

Επομένως, παρόλο που ο Ολίσε είναι ο νέος βασιλιάς των ασίστ στο ποδόσφαιρο, δεν πιστεύουμε ότι θα αναδειχθεί ο καλύτερος παίκτης του κόσμου — τουλάχιστον όχι ακόμη.

7. Ρόδρι

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Ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Σίτι υπενθύμισε σε όλους την τεράστια αξία του, οδηγώντας την Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΥΠΕΡ: Υπήρχε πραγματικός φόβος ότι ο Ρόδρι δεν θα κατάφερνε να επιστρέψει στο επίπεδο που τον οδήγησε στην κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι ανησυχίες ήταν ακόμη μεγαλύτερες, καθώς τα προβλήματα τραυματισμών τον επηρέασαν και στην περσινή σεζόν με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο, ο μέσος ήταν εκπληκτικός στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο για λογαριασμό της Ισπανίας, καθώς η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε στερούσε την κατοχή της μπάλας από κάθε αντίπαλο που συναντούσε, μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ως αποτέλεσμα, η θέση του Ρόδρι ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς μέσους με αριθμό «6» στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

ΚΑΤΑ: Ο Ρόδρι μπορεί να ήταν αξεπέραστος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν αγωνίστηκε στο υψηλότερο επίπεδό του κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, η οποία επηρεάστηκε από τους τραυματισμούς του.

Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε την Premier League ούτε το Champions League, καθώς ο Ρόδρι ήταν τόσο σημαντικός για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Επομένως, θα αποτελούσε έκπληξη αν κατάφερνε να κατακτήσει τη δεύτερη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, βασιζόμενος αποκλειστικά στις εμφανίσεις του με την Ισπανία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

8. Λαμίν Γιαμάλ

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Ο νεαρός εξτρέμ πρόσθεσε πλέον ένα μετάλλιο κατάκτησης Παγκοσμίου Κυπέλλου στον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είχε κερδίσει το 2024.

ΥΠΕΡ: Τα τελευταία δύο χρόνια, δεν υπήρξε πιο συναρπαστικός ποδοσφαιριστής για να παρακολουθεί κανείς από τον Γιαμάλ, τον απίστευτα ταλαντούχο νεαρό που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην περσινή ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα.

Το 2026, ο Γιαμάλ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της La Liga, προτού ο θρίαμβος της Ισπανίας στη Βόρεια Αμερική τον αναδείξει στον νεότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία που έχει κατακτήσει τόσο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΚΑΤΑ: Η Μπαρτσελόνα απέτυχε για ακόμη μία φορά να φτάσει στην κορυφή του Champions League. Ωστόσο, υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένα σημαντικό μειονέκτημα στην υποψηφιότητα του Γιαμάλ — και αυτό θα μπορούσε να του στερήσει τη Χρυσή Μπάλα.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος δεν πλησίασε καν το εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης που είχε δείξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι σαφές ότι επηρεάστηκε από έναν τραυματισμό, ο οποίος περιόρισε τη συμμετοχή του και στις υποχρεώσεις του με την Μπαρτσελόνα. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες από οποιονδήποτε άλλον στη διοργάνωση, δεν κατέγραψε ούτε μία ασίστ και συνεισέφερε μόλις ένα γκολ, απέναντι στη Σαουδική Αραβία, στη φάση των ομίλων.

Πηγή: goal.com

Κεντρική φωτογραφία: Οι Χάρι Κέιν, Εμπαπέ και Γιαμάλ είναι τρεις ισχυροί διεκδικητές του βραβείου Ballon d'Or του 2026 (Φωτογραφία: FF).

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