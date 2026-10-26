Τραγωδία στη Γάζα: Νεκροί φύλακες και τραυματίες φοιτητές από βομβαρδισμό σε πανεπιστήμιο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από βομβαρδισμό σε ένα πανεπιστήμιο της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ενώ ο ισραηλινός στρατός λέει ότι «εξέτρεψε» το πλήγμα, που στρεφόταν εναντίον ενός μέλους της Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει όμως αν τα θύματα χτυπήθηκαν κατά λάθος.

Σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας, στον βόρειο τομέα του θύλακα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις φύλακες και να τραυματιστούν οκτώ φοιτητές. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας, επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τρεις νεκρούς και οκτώ τραυματίες μετά το πλήγμα αυτό.

Σε φωτογραφίες του AFP φαίνονται Παλαιστίνιοι να μεταφέρουν τραυματίες πάνω σε φορεία στο νοσοκομείο ενώ συγγενείς των θυμάτων, γονατισμένοι, κλαίνε δίπλα στις σορούς που είναι τυλιγμένες σε λευκά σάβανα.

Ορισμένοι από τους τραυματισμένους φοιτητές, που βρίσκονταν στο πανεπιστήμιο για να παρακολουθήσουν μαθήματα, «είναι σε κρίσιμη κατάσταση» ανέφερε το υπουργείο Παιδείας του θύλακα, καταγγέλλοντας «τη σιωπή του κόσμου απέναντι στις επιθέσεις εναντίον φοιτητών και πανεπιστημίων».

«Τις δέκα τελευταίες ημέρες, σκοτώθηκαν δέκα φοιτητές και εκπαιδευτικοί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το 95% των κτιρίων των πανεπιστημίων» έχει υποστεί ζημιές κατά τον τριετή πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον «ενός τρομοκράτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» και ότι «εξέτρεψε» αυτό το πλήγμα αφού διαπιστώθηκε «η παρουσία αμάχων». Το συμβάν ερευνάται, πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς να διευκρινίσει αν τα θύματα στο πανεπιστήμιο χτυπήθηκαν κατά λάθος.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, η οποία υπάγεται στη Χαμάς, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε άλλες περιοχές του θύλακα: οι τρεις από αυτούς στο Χαν Γιουνέ, ένας στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ και ο πέμπτος από ισραηλινά πυρά στα βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, που ρωτήθηκε από το AFP, είπε ότι «επαληθεύει» αυτές τις πληροφορίες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αυτόν τον χρόνο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που υπάγεται στη Χαμάς, αλλά τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

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