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ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Έπεισαν ανήλικο να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά αξίας 19.000 ευρώ

περιπολικό
clock 21:47 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνδρας ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος σε τηλεφωνική απάτη με λεία περίπου 19.000 ευρώ, σε περιοχή της Άρτας.

Άγνωστος τηλεφώνησε σε σπίτι, όπου βρισκόταν μόνος του ανήλικος, και τον έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδοθούν, ώστε να μην επιβληθεί πρόστιμο στον πατέρα του από την Εφορία για μη δήλωσή τους.

Ο ανήλικος μετέβη σε σημείο που του υποδείχθηκε και παρέδωσε τη σακούλα στον κατηγορούμενο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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