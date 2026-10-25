Γαλλία: Πάνω από 1.300 προσαγωγές, 53 τραυματίες αστυνομικοί στις χθεσινές διαδηλώσεις

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Σε 1.314 προσαγωγές και 75 επεμβάσεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιών οδήγησαν οι διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό σε εθνικό επίπεδο που ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο απολογισμός κάνει επίσης λόγο για 53 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας και για 24 καταστήματα που λεηλατήθηκαν.

«Πολλές έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει», ανακοίνωσε το υπουργείο, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε και τον αριθμό των διαδηλωτών που τραυματίστηκαν.

Η νύχτα ήταν «ήρεμη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, μετά τις κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετείχαν μεταξύ 410.000 και 800.000 διαδηλωτές.

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