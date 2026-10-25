Η βιταμίνη D είναι ένα λιποδιαλυτό θρεπτικό συστατικό που βοηθά τον οργανισμό να απορροφά το ασβέστιο, να διατηρεί γερά οστά και να υποστηρίζει την υγεία των μυών και του ανοσοποιητικού συστήματος. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής, ιδιαίτερα σε άτομα με ορισμένα προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η λήψη βιταμίνης D δεν εγγυάται ότι θα μειωθεί η φλεγμονή σε όλους.

Πώς επηρεάζει η βιταμίνη D τη φλεγμονή;



Η φλεγμονή είναι η φυσική αντίδραση του οργανισμού σε έναν τραυματισμό ή μια λοίμωξη. Το ανοσοποιητικό σύστημα απελευθερώνει χημικές ουσίες που πυροδοτούν τη φλεγμονώδη αντίδραση, συμβάλλοντας στην επούλωση. Αυτή η αντίδραση είναι συνήθως προσωρινή. Όταν, όμως, η φλεγμονή επιμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και χωρίς να υπάρχει κάποια άμεση απειλή, γίνεται χρόνια. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη παθήσεων, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2. Η βιταμίνη D συμβάλλει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και στον έλεγχο της φλεγμονής με διάφορους τρόπους:







Ρυθμίζει τα ανοσοκύτταρα: Η βιταμίνη D βοηθά στη ρύθμιση της δραστηριότητας των ανοσοκυττάρων που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη αντίδραση.



Ελέγχει τα φλεγμονώδη σήματα: Μπορεί να περιορίσει την παραγωγή ορισμένων πρωτεϊνών, που ονομάζονται κυτοκίνες, οι οποίες προάγουν τη φλεγμονή.



Υποστηρίζει την ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος: Η βιταμίνη D συμβάλλει στον περιορισμό των υπερβολικών ανοσολογικών αποκρίσεων, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με τη χρόνια φλεγμονή.



Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει συσχέτιση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D και των υψηλότερων επιπέδων φλεγμονής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η έλλειψη βιταμίνης D προκαλεί φλεγμονή ή ότι η λήψη συμπληρωμάτων θα οδηγήσει σε μείωσή της.

Μπορούν τα συμπληρώματα βιταμίνης D να μειώσουν τη φλεγμονή;



Οι έρευνες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής, ιδιαίτερα σε άτομα με ορισμένα προβλήματα υγείας. Μια ανασκόπηση του 2026, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Inflammopharmacology, εξέτασε επτά αναλύσεις που περιλάμβαναν συνολικά 97 κλινικές δοκιμές και περίπου 11.600 συμμετέχοντες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μείωσαν αρκετούς δείκτες φλεγμονής σε άτομα με διαταραχές στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διαβήτη τύπου 2. Οι δείκτες αυτοί είναι ουσίες που μετρώνται στο αίμα και μπορούν να παρέχουν ενδείξεις για την παρουσία φλεγμονής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP): Μια πρωτεΐνη της οποίας τα επίπεδα στο αίμα αυξάνονται όταν υπάρχει φλεγμονή.



Ιντερλευκίνη-6 (IL-6): Μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού.



Παράγοντας νέκρωσης όγκων-άλφα (TNF-α): Μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στην ενεργοποίηση και τη ρύθμιση της φλεγμονής.



Ωστόσο, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σταθερή μείωση των δεικτών φλεγμονής σε όλες τις ομάδες που εξετάστηκαν. Ειδικότερα, η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D δεν οδήγησε γενικά σε μείωση αυτών των δεικτών σε άτομα με παχυσαρκία ή άσθμα.







Άλλες μελέτες έχουν επίσης καταλήξει σε ανάμεικτα αποτελέσματα



Μια ανασκόπηση του 2023 διαπίστωσε ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D μείωσε τα επίπεδα της CRP και του TNF-α σε ενήλικες με χρόνιες παθήσεις, αλλά δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση των επιπέδων της IL-6. Αντίστοιχα, μια ανάλυση κλινικών δοκιμών του 2024, στην οποία συμμετείχαν άτομα με άσθμα, δεν διαπίστωσε σημαντική μείωση των φλεγμονωδών δεικτών που σχετίζονται με το αλλεργικό άσθμα. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορεί να εξηγούν γιατί τα συμπληρώματα βιταμίνης D μειώνουν ορισμένους δείκτες φλεγμονής σε κάποια άτομα, αλλά όχι σε άλλα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Τα αρχικά επίπεδα βιταμίνης D: Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να ανταποκρίνονται διαφορετικά στη λήψη συμπληρωμάτων σε σύγκριση με εκείνα που έχουν ήδη επαρκή επίπεδα.



Η δόση και η διάρκεια λήψης των συμπληρωμάτων: Η ποσότητα βιταμίνης D που λαμβάνει ένα άτομο, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο τη λαμβάνει, μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.



Οι υποκείμενες παθήσεις: Διαφορετικές παθήσεις μπορεί να συνδέονται με διαφορετικούς τύπους και βαθμούς φλεγμονής, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει την ανταπόκριση στα συμπληρώματα.



Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της φλεγμονής: Τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να μειώνουν ορισμένους δείκτες φλεγμονής χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά άλλους.







Μπορεί η χαμηλή βιταμίνη D να επιδεινώσει τη φλεγμονή;



Επειδή η βιταμίνη D συμβάλλει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος, τα χαμηλά επίπεδά της ενδέχεται να δυσκολεύουν τον οργανισμό να ελέγξει τη φλεγμονή. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη με βεβαιότητα εάν τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη ή την επιδείνωση της χρόνιας φλεγμονής.

Η σχέση μεταξύ της βιταμίνης D και της φλεγμονής μπορεί, επίσης, να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ορισμένες ασθένειες και φλεγμονώδεις καταστάσεις μπορεί να μειώνουν τα επίπεδα βιταμίνης D, γεγονός που καθιστά δύσκολο να διαπιστωθεί εάν τα χαμηλά επίπεδα συμβάλλουν στη φλεγμονή ή αποτελούν συνέπεια της ίδιας της κατάστασης.







Η διόρθωση της ανεπάρκειας βιταμίνης D είναι σημαντική για τη συνολική υγεία και τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αποκατάσταση των επιπέδων βιταμίνης D μπορεί, από μόνη της, να συμβάλει στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής.

Πρέπει να παίρνετε βιταμίνη D για να μειώσετε τη φλεγμονή;



Τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των επιπέδων της στον οργανισμό, όταν η πρόσληψη από τη διατροφή και άλλες πηγές δεν επαρκεί. Ωστόσο, τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν είναι ακόμη αρκετά ώστε να συστήνεται η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D ειδικά για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής.

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D για τους περισσότερους ενήλικες είναι:



Ενήλικες ηλικίας 19 έως 70 ετών: 600 διεθνείς μονάδες (IU) ημερησίως.



Ενήλικες ηλικίας 71 ετών και άνω: 800 IU ημερησίως.



Τροφές όπως τα λιπαρά ψάρια, οι κρόκοι των αυγών, καθώς και το γάλα και τα φυτικά ροφήματα που είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνη D, αποτελούν καλές διατροφικές πηγές της. Ο οργανισμός παράγει, επίσης, βιταμίνη D όταν το δέρμα εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλιακού φωτός.







Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να έχετε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, συζητήστε με τον γιατρό σας εάν είναι σκόπιμο να κάνετε εξετάσεις αίματος για τον έλεγχό τους ή εάν χρειάζεται να λάβετε συμπληρώματα. Ο γιατρός μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες σας και να σας καθοδηγήσει σχετικά με την κατάλληλη δοσολογία, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Πηγή: jenny.gr

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