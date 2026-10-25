Αλιευτικά σκάφη: Ενισχύσεις από 5.000 έως 500.000 ευρώ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια τελευταία ευκαιρία για την εξασφάλιση χρηματοδότησης επενδύσεων σε αλιευτικά σκάφη έχουν οι επαγγελματίες του κλάδου, καθώς παραμένει ανοιχτό έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, με τα ποσοστά ενίσχυσης να φτάνουν έως και το 85% των επιλέξιμων δαπανών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία δίνει πρόσθετο περιθώριο στους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση των επενδυτικών φακέλων τους, με την αρμόδια αρχή να διευκρινίζει ότι πρόκειται για την τελική παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αιτήματα επαγγελματιών αλιέων και συλλογικών φορέων, οι οποίοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση των επενδυτικών τους προτάσεων.

Η προθεσμία αφορά τη Δράση 1.1.2 «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021–2027» (ΠΑΛΥΘ).

Επιδότηση έως 85% και επενδύσεις έως 500.000 ευρώ

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολική δημόσια δαπάνη 16 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης και τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους.

Η επιδότηση μπορεί να καλύψει έως το 85% του επιλέξιμου κόστους, δημιουργώντας τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων με περιορισμένη ιδιωτική συμμετοχή, όπου προβλέπεται το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 500.000 ευρώ, επιτρέποντας την υποβολή σχεδίων διαφορετικού οικονομικού μεγέθους.

Βασικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου αλιευτικού στόλου, με παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας, ενισχύουν την ασφάλεια των επαγγελματιών και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η δράση επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αλιείας, μέσα από επενδύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Η βασική προϋπόθεση για την ένταξη

Καθοριστικός όρος για τη χρηματοδότηση είναι οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις να μην αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δράσης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται στη βελτίωση της λειτουργίας και των υποδομών των αλιευτικών σκαφών και όχι στη διεύρυνση της δυνατότητάς τους για αλιεύματα.

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαμορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις με βάση τον συγκεκριμένο περιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του προγράμματος για ασφαλέστερη εργασία, λειτουργικό εκσυγχρονισμό και βιώσιμη αλιευτική δραστηριότητα.

Το εύρος των επιλέξιμων προϋπολογισμών επιτρέπει τόσο μικρότερες επενδυτικές παρεμβάσεις όσο και σχέδια μεγαλύτερης οικονομικής κλίμακας, ανάλογα με τις ανάγκες των επαγγελματιών και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις έως τις 30 Οκτωβρίου

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρίσουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://app.opske.gr/, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Η παράταση προσφέρει τον απαραίτητο πρόσθετο χρόνο για την προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων, χωρίς να μεταβάλλει τον βασικό προσανατολισμό της δράσης.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για την τελευταία παράταση, οι επαγγελματίες αλιείς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη χρηματοδοτική δυνατότητα καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου να διεκδικήσουν ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους.

Διαβάστε επίσης:

Αθανάτοι: Αντιδράσεις κατοίκων για τον έλεγχο της τέντας διαμαρτυρίας – Ζητούν απαντήσεις για το ακίνητο Σκουλούδη

Μετωπική σύγκρουση στο Γιόφυρο – Συνελήφθη 32χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ