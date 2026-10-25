Βαθμολογία Super League: Πρώτος ο Παναθηναϊκός, έκτος ο ΟΦΗ

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Ολοκληρώθηκε αισίως η όγδοη αγωνιστική της Super League και μπορεί να μην είχαμε αλλαγές στην κορυφή, είχαμε όμως εξελίξεις στη μάχη της τετράδας.

Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν ο Άρης, με το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου να παίρνει το τρίτο σερί τρίποντο μετά και το άνετο εντός έδρας 3-1 επί του Ατρόμητου. Έτσι ανέβηκε στην τέταρτη θέση, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24/10

Ηρακλής-Κηφισιά 2-3

Αστέρας -Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 5-0

Κυριακή 25/10

Ολυμπιακός-Καλαμάτα 5-0

Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1

Άρης-Ατρόμητος 3-1

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία:





1. Παναθηναϊκός 21



2. Ολυμπιακός 19



3. ΑΕΚ* 17



4. Άρης 16



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5. ΠΑΟΚ 15



6. ΟΦΗ 13



7. Κηφισιά 11



8. Καλαμάτα 10



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9. Ηρακλής 9



10. Παναιτωλικός 9



11. Αστέρας Τρίπολης 6



12. Λεβαδειακός 3



13. Ατρόμητος* 2



14. Βόλος 0



* Ματς λιγότερο.



** Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.

Επόμενη (9η) αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου



19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Κυριακή 1 Νοεμβρίου



17:00 Λεβαδειακός – Άρης



18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ



19:30 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης



21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου



18:00 Ατρόμητος – Βόλος



19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής