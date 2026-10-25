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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Πρώτος ο Παναθηναϊκός, έκτος ο ΟΦΗ

ΦΟΥΝΤΑΣ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
clock 22:25 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολοκληρώθηκε αισίως η όγδοη αγωνιστική της Super League και μπορεί να μην είχαμε αλλαγές στην κορυφή, είχαμε όμως εξελίξεις στη μάχη της τετράδας.

Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν ο Άρης, με το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου να παίρνει το τρίτο σερί τρίποντο μετά και το άνετο εντός έδρας 3-1 επί του Ατρόμητου. Έτσι ανέβηκε στην τέταρτη θέση, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24/10

Ηρακλής-Κηφισιά 2-3

Αστέρας -Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 5-0

Κυριακή 25/10

Ολυμπιακός-Καλαμάτα 5-0

Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1

Άρης-Ατρόμητος 3-1

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία:



1. Παναθηναϊκός 21

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ* 17

4. Άρης 16

——————————————————

5. ΠΑΟΚ 15

6. ΟΦΗ 13

7. Κηφισιά 11

8. Καλαμάτα 10

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9. Ηρακλής 9

10. Παναιτωλικός 9

11. Αστέρας Τρίπολης 6

12. Λεβαδειακός 3

13. Ατρόμητος* 2

14. Βόλος 0

* Ματς λιγότερο.

** Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.

Επόμενη (9η) αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής

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