Βαθμολογία Super League: Πρώτος ο Παναθηναϊκός, έκτος ο ΟΦΗ

Ολοκληρώθηκε αισίως η όγδοη αγωνιστική της Super League και μπορεί να μην είχαμε αλλαγές στην κορυφή, είχαμε όμως εξελίξεις στη μάχη της τετράδας.
Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν ο Άρης, με το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου να παίρνει το τρίτο σερί τρίποντο μετά και το άνετο εντός έδρας 3-1 επί του Ατρόμητου. Έτσι ανέβηκε στην τέταρτη θέση, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Σάββατο 24/10
Ηρακλής-Κηφισιά 2-3
Αστέρας -Λεβαδειακός 0-0
ΑΕΚ-Παναιτωλικός 5-0
Κυριακή 25/10
Ολυμπιακός-Καλαμάτα 5-0
Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1
Άρης-Ατρόμητος 3-1
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 2-1
Η βαθμολογία:
1. Παναθηναϊκός 21
2. Ολυμπιακός 19
3. ΑΕΚ* 17
4. Άρης 16
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5. ΠΑΟΚ 15
6. ΟΦΗ 13
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 10
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9. Ηρακλής 9
10. Παναιτωλικός 9
11. Αστέρας Τρίπολης 6
12. Λεβαδειακός 3
13. Ατρόμητος* 2
14. Βόλος 0
* Ματς λιγότερο.
** Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.
Επόμενη (9η) αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
17:00 Λεβαδειακός – Άρης
18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
18:00 Ατρόμητος – Βόλος
19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής