Συντάξεις 2027: Το χρονοδιάγραμμα για κατάργηση στην προσωπική διαφορά

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχονται οι αυξήσεις των συντάξεων, με αφορμή την προσωπική διαφορά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τα ποσά που καταλήγουν στους δικαιούχους. Απαντώντας στις πρόσφατες τοποθετήσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, κύκλοι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπερασπίζονται τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του υπουργείου, η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αλλαγές με στόχο την αντιμετώπιση των αδικιών που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν από τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται περιορισμός της προσωπικής διαφοράς κατά 50%, ενώ το επόμενο στάδιο προβλέπει την πλήρη εξάλειψή της από τις αρχές του 2027.

Τι αλλάζει στις αυξήσεις των συντάξεων από το 2027

Όπως τονίζεται από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας, η εφαρμογή του νέου καθεστώτος σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι έλαβαν φέτος τουλάχιστον το 50% της αύξησης που τους αναλογούσε, χωρίς να απορροφάται ολόκληρο το ποσό από την προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με τις κυβερνητικές διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση που αντιστοιχεί στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, καθώς παύει ο μηχανισμός συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά.

Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζει το υπουργείο, επιδιώκεται να τερματιστεί η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ συνταξιούχων που είχαν προσωπική διαφορά και εκείνων που μπορούσαν να λαμβάνουν τις αυξήσεις χωρίς αντίστοιχο περιορισμό.

Η απάντηση στον Κώστα Τσουκαλά

Αναφερόμενοι στην κριτική του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύκλοι του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας αποκατάστασης των στρεβλώσεων του προηγούμενου ασφαλιστικού πλαισίου.

Η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι η σταδιακή άρση της προσωπικής διαφοράς, με πρώτο βήμα τον περιορισμό των συμψηφισμών το 2026 και δεύτερο την πλήρη κατάργησή τους το 2027, διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές αυξήσεις θα αποτυπώνονται στο ποσό της σύνταξης που εισπράττουν οι δικαιούχοι.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται, επομένως, τόσο στις αλλαγές που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή όσο και στο οικονομικό όφελος που αναμένεται να προκύψει για τους συνταξιούχους από την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς την επόμενη χρονιά.

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