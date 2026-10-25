Στη Σάμο 421 μετανάστες από την Κρήτη – Ξεπερνούν τους 2.000 οι μεταφερθέντες από τον Ιούνιο

Στη Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν την σήμερα Κυριακή (25/10) 421 μετανάστες από την Κρήτη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας στο νησί. Το ταχύπλοο της SeaJets, που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά, αναμένεται να καταπλεύσει στις 15:30 στο λιμάνι Μαλαγαρίου.

Μετά την άφιξή τους, οι 421 μετανάστες προβλέπεται να οδηγηθούν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Νήσου Σάμου (ΚΕΔΝ), στη Ζερβού, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η νέα μεταφορά έρχεται να προστεθεί στις διαδοχικές μετακινήσεις μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Ιούνιο του 2026. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες καταγραφές, τον Ιούνιο μεταφέρθηκαν 277 άτομα και τον Αύγουστο ακόμη 209. Τον Σεπτέμβριο ακολούθησαν δύο μεταφορές, με 365 μετανάστες στις 9 Σεπτεμβρίου και άλλους 199 στις 16 του μήνα.

Οι μετακινήσεις συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο,καθώς περίπου 150 άτομα έφτασαν στη Σάμο την 1η Οκτωβρίου, 165 στις 9 Οκτωβρίου και περίπου 270 στις 14 Οκτωβρίου.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, από τον Ιούνιο έως τις 14 Οκτωβρίου έχουν μεταφερθεί από την Κρήτη στη Σάμο περίπου 1.635 άτομα . Εφόσον ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη μεταφορά της Κυριακής, ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φτάσει περίπου τους 2.056 μετανάστες .

Μετά την άφιξή τους στη δομή της Ζερβού, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την καταγραφή και την ταυτοποίηση των νεοαφιχθέντων, ενώ ο περαιτέρω σχεδιασμός για τη διαχείριση και τη μετακίνησή τους θα καθοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: