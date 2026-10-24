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ΕΛΛΑΔΑ

19χρονος λήστεψε συνομήλικό του μέσα στο σπίτι του - Τον χτύπησε με ξύλινο αντικείμενο

περιπολικο
clock 16:55 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 19χρονος από τη Σύρια.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι (23/10) ένας 19χρονος από την Αίγυπτο μπήκε στο σπίτι του Σύριου κι αφού τον χτύπησε με ένα ξύλινο αντικείμενο στο κεφάλι στην συνέχεια άρπαξε 3000 ευρώ που βρήκε στο σπίτι και εξαφανίστηκε.

Το θύμα προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία και ο 19χρονος Αιγύπτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

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