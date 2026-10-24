Μενδώνη: 35 χρόνια διεθνούς κύρους και οικουμενικής προσφοράς του Πατριάρχη

Η συμπλήρωση τριάντα πέντε ετών της ευλογημένης διακονίας του κ.κ. Βαρθολομαίου στην Αγία και Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, γιορτάστηκε στο Φανάρι όχι μόνον με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, αλλά αποτέλεσε αφορμή οι γενεαί πάσαι να εκφράσουν την αγάπη τους στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη και την κραταιά πίστη τους στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το πρώτο τη τάξει μεταξύ των πρεσβυγενών, είναι ζωντανός φορέας μνήμης, πίστης και πολιτισμού. Πέρα από τον πνευματικό, ποιμαντικό και εκκλησιαστικό ρόλο του, υπήρξε διαχρονικά ένας από τους σημαντικότερους φορείς της διαφύλαξης και της μετάδοσης της πολιτιστικής παράδοσης του Ελληνισμού. Η Μεγάλη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως είναι ο εκκλησιαστικός θεσμός που επιβίωσε δεκαεπτά αιώνες, συνδέοντας την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και τη σύγχρονη Ελλάδα, στη μεγάλη διαχρονία της ιστορίας του Ελληνισμού.

«Η σημασία της σημερινής επετείου», σημείωσε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «δεν έγκειται μόνο στη διάρκεια της πατριαρχικής διακονίας. Έγκειται, κυρίως, στο πολυσχιδές έργο, στις πρωτοβουλίες και στο διαχρονικό αποτύπωμα της προσωπικότητας του οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, μιας προσωπικότητας που ενίσχυσε με τη διεθνή παρουσία, το κύρος και την ακτινοβολία της, τον παγκόσμιο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διατηρώντας ταυτόχρονα ακέραιη την προσήλωσή του στην ιστορική παράδοση και στην οικουμενική αποστολή της Μητρός Εκκλησίας».

Η Λίνα Μενδώνη αναφερόμενη στη μεγίστη συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στην αφύπνιση της υφηλίου για την προστασία του Περιβάλλοντος τόνισε ότι «η μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην πατριαρχική διακονία του Οικουμενικού. Πολύ πριν αναδειχθεί η κλιματική αλλαγή σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, ο Πατριάρχης

Βαρθολομαίος έθεσε την προστασία της δημιουργίας στο επίκεντρο του δημόσιου προβληματισμού, συνδέοντάς τη με την ηθική ευθύνη του ανθρώπου, την κοινωνική δικαιοσύνη και το χρέος μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Η διεθνής αναγνώρισή του ως «Πράσινου Πατριάρχη», αποτυπώνει τη σημασία της πρωτοποριακής προσέγγισης του, η οποία ανέδειξε την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνον ως ζήτημα επιστημονικό και πολιτικό, αλλά και ως θεμελιώδη ηθική και πνευματική υποχρέωση για τον άνθρωπο, ως οικονόμο και διαχειριστή της φύσης απέναντι στον Δημιουργό της. Ως μία αδιάλειπτη προσευχή για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και το μέλλον της ανθρωπότητας».

Αναφερόμενη στην πολιτιστική αποστολή του Πατριαρχείου, η Λίνα Μενδώνη ανέφερε: «Στους ναούς, στις μονές, στα χειρόγραφα και στα κειμήλια, στη βυζαντινή τέχνη και στη μουσική, στην εκκλησιαστική γραμματεία, στη γλώσσα και στις παραδόσεις του λαού μας, αποτυπώνεται μια μοναδική σύνθεση πίστης, ιστορίας και πολιτισμού. Μία παράδοση που εξελίσσεται και ανανεώνεται, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη και τη συνέχεια των γενεών. Η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας, δύο κορυφαία μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν τις πλέον ανεκτίμητες μαρτυρίες της υψηλής βυζαντινής τέχνης και της μεγάλης πνευματικής παράδοσης της Κωνσταντινουπόλεως. Η προστασία της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας, της ιστορικής ταυτότητας και -της διαρκούς και με κάθε τρόπο υπόμνησης- του θρησκευτικού τους χαρακτήρα αποτελεί χρέος απέναντι στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και στις επόμενες γενιές».

Είναι γεγονός ότι ο κ.κ. Βαρθολομαίος επί τριανταπέντε έτη, από την ανάδειξή του στον Πατριαρχικό θρόνο ως σήμερα, δεν ξέχασε ποτέ την Ίμβρο, στο νησί που είδε το φως της μέρας. «Η Ιμβρος», είπε η Υπουργός Πολιτισμού, «η γενέτειρα του Οικουμενικού Πατριάρχη, κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτή τη μακρά πατριαρχική πορεία. Ένας τόπος με βαθιές ιστορικές ρίζες και ισχυρή ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, που παρά τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες των προηγούμενων δεκαετιών διατήρησε ζωντανή τη μνήμη και την παράδοσή του. Χάρη στο προσωπικό ενδιαφέρον και στη διαρκή μέριμνα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η Ίμβρος γνωρίζει σήμερα μία νέα περίοδο ελπίδας και αναζωογόνησης, αποτελώντας το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της δύναμης της ιστορικής μνήμης, αλλά και της παιδείας και του πολιτισμού. Αναδεικνύει τη δυνατότητα του Ελληνισμού να διατηρεί τις ρίζες και την ταυτότητά του, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, και συγχρόνως να παραμένει ανοικτός στον κόσμο, στη συνεργασία και στην ειρηνική συνύπαρξη. Αυτήν ακριβώς τη σύνθεση της προσήλωσης στην παράδοση με την οικουμενική προοπτική εκφράζει, με το έργο και την προσωπικότητά του, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαίος».

Τη συγκίνηση των εκατοντάδων παρισταμένων και εκκλησιαστικών αρχών επέτεινε η παρουσία των εκατό περίπου παιδιών που ταξίδεψαν από το Σίδνεϋ και τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, στη Κωνσταντινούπολη. Τα παιδιά παρουσίασαν ένα

καλοσχεδιασμένο πολιτιστικό και εκκλησιαστικό πρόγραμμα, το οποίο οργάνωσε εξαιρετικά η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, αποδεικνύοντας τις γερές ρίζες του Ελληνισμού στην άλλη άκρη του κόσμου, στους Αντίποδες, με υψηλής ποιότητας και πνευματικότητας διαλόγους, τραγούδια και χορούς.

Τη λαμπρή γιορτή, η οποία προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση, καθώς κάλυψε τα τελευταία 35 έτη λειτουργίας του Πατριαρχείου με αναδρομές στη ζωή και το έργο του Πατριάρχη, ετοίμασαν και παρουσίασαν οι νέοι της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ενώπιον του κ.κ. Βαρθολομαίου, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη ως εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, των Αρχιεπισκόπων Αυστραλίας, Αμερικής και Καναδά, Μητροπολιτών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Νέων Χωρών, κληρικών και μοναχών, όπως και των επίσημων τουρκικών αρχών, αλλά και εκατοντάδων Ελλήνων της Διασποράς, που ταξίδεψαν από τις τρεις ηπείρους, Αυστραλία, Αμερική και Ευρώπη, για να τιμήσουν τη μακρά διακονία του Πατέρα και Ποιμενάρχη τους.

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