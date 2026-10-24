Basket League: Νίκες για Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Λευκάδα

Χωρίς εκπληξεις άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Basket League.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σημαντική νίκη στο Ιβανώφειο απέναντι στην ΑΕΚ με 65-62, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε της μαχητικής Καρδίτσας με 78-64. Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο, επικρατώντας με 88-72, ενώ η Δόξα Λευκάδας πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στον Ηρακλή με 94-86, στην παράταση. Δύσκολη νίκη πέτυχε το Περιστέρι, με 83-81 επί του Αμαρουσίου.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει ακόμη τις αναμετρήσεις Περιστέρι – Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου – Vikos Falcons και Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός, με τα δύο τελευταία παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για την Κυριακή (25/10).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Μύκονος – Άρης 72-88

Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής 94-86

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 65-62

Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 78-64

Περιστέρι – Μαρούσι 83-81

Κολοσσός Ρόδου – Vikos Falcons (25/10, 13:00)

Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός (25/10, 13:00)

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Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις και το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

15:00: Vikos Falcons – ΑΕΚ

16:00: Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου

16:00: Μύκονος – Δόξα Λευκάδας

17:00: Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών

17:30: Ηρακλής – ΠΑΟΚ

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

13:00: Ολυμπιακός – Περιστέρι

17:15: Άρης – Παναθηναϊκός

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