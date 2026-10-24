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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basket League: Νίκες για Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Λευκάδα

ΑΡΗΣ
clock 21:12 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χωρίς εκπληξεις άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής  στη Basket League.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σημαντική νίκη στο Ιβανώφειο απέναντι στην ΑΕΚ με 65-62, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε της μαχητικής Καρδίτσας με 78-64. Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο, επικρατώντας με 88-72, ενώ η Δόξα Λευκάδας πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στον Ηρακλή με 94-86, στην παράταση. Δύσκολη νίκη πέτυχε το Περιστέρι, με 83-81 επί του Αμαρουσίου.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει ακόμη τις αναμετρήσεις Περιστέρι – Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου – Vikos Falcons και Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός, με τα δύο τελευταία παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για την Κυριακή (25/10).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
  • Μύκονος – Άρης 72-88
  • Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής 94-86
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 65-62
  • Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 78-64
  • Περιστέρι – Μαρούσι 83-81
  • Κολοσσός Ρόδου – Vikos Falcons (25/10, 13:00)
  • Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός (25/10, 13:00)
    Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις και το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου
  • 15:00: Vikos Falcons – ΑΕΚ
  • 16:00: Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου
  • 16:00: Μύκονος – Δόξα Λευκάδας
  • 17:00: Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών
  • 17:30: Ηρακλής – ΠΑΟΚ
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
  • 13:00: Ολυμπιακός – Περιστέρι
  • 17:15: Άρης – Παναθηναϊκός

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