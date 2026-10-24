Basket League: Νίκες για Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Λευκάδα

Χωρίς εκπληξεις άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Basket League.
Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σημαντική νίκη στο Ιβανώφειο απέναντι στην ΑΕΚ με 65-62, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε της μαχητικής Καρδίτσας με 78-64. Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο, επικρατώντας με 88-72, ενώ η Δόξα Λευκάδας πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στον Ηρακλή με 94-86, στην παράταση. Δύσκολη νίκη πέτυχε το Περιστέρι, με 83-81 επί του Αμαρουσίου.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει ακόμη τις αναμετρήσεις Περιστέρι – Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου – Vikos Falcons και Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός, με τα δύο τελευταία παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για την Κυριακή (25/10).
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
- Μύκονος – Άρης 72-88
- Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής 94-86
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 65-62
- Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 78-64
- Περιστέρι – Μαρούσι 83-81
- Κολοσσός Ρόδου – Vikos Falcons (25/10, 13:00)
- Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός (25/10, 13:00)
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Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις και το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει.
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- 15:00: Vikos Falcons – ΑΕΚ
- 16:00: Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου
- 16:00: Μύκονος – Δόξα Λευκάδας
- 17:00: Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών
- 17:30: Ηρακλής – ΠΑΟΚ
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- 13:00: Ολυμπιακός – Περιστέρι
- 17:15: Άρης – Παναθηναϊκός
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