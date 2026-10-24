ΣΑΒ.24 Οκτ 2026 19:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής: «Ασημένιος» ο Πετρούνιας στο Ρότερνταμ

ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
clock 19:02 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

κΑόμη ένα μετάλλιο πρόσθεσε στην τεράστια συλλογή του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ. Ο 35χρονος Ελληνας Ολυμπιονίκης, αν και είχε περάσει στον τελικό μόλις και μετά βίας ως όγδοος (λόγω κακής εξόδου), έδειξε ξανά την κλάση και την εμπειρία του και με 14.333 βαθμούς εξασφάλισε το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (μετά τα χρυσά του 2015, του 2017 και του 2018 και το ασημένιο του 2023), χάνοντας μόνο από τον Κινέζο Σινγκιού Λαν, ο οποίος με 14.766β. αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία με 14.233 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα του τελικού στους κρίκους:



1. Σινγκιού Λαν (Κίνα)                14.766

2. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ)       14.333

3. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία)         14.233

4. Σινοσούκε Οκα (Ιαπωνία)            14.133

5. Ιλια Ζάικα (Ρωσία)                 14.100

6. Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοσάκ (Τουρκία)     13.800

7. Κόρντεϊ Τούλοχ (Μ. Βρετανία)       13.366

8. Γκλεν Σουίλ (Βέλγιο)               12.833

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λευτέρης Πετρούνιας Παγκόσμιο πρωτάθλημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis