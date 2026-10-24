Μαρινάκης: «Η μάχη που έρχεται είναι ιδεολογική» – Πυρά κατά Τσίπρα και Ακροδεξιάς

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Ακροδεξιάς άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην Παναττική Συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ, ενώ έθεσε ως βασικό διακύβευμα των εκλογών του 2027 τη σύγκρουση, όπως είπε, ανάμεσα στη «σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική» και στον λαϊκισμό και τα άκρα.

«Η μάχη που έρχεται είναι ιδεολογική. Δεν είναι μάχη για ποσοστά. Είναι μάχη για το ποια χώρα θέλουμε», ανέφερε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι πρώτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Κάλεσε παράλληλα την ΟΝΝΕΔ να βρεθεί «στην πρώτη γραμμή», επισημαίνοντας ότι οι εκλογές του 2027 θα κριθούν από το κυβερνητικό έργο μέχρι την ημέρα της κάλπης.

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και τις πρόσφατες αναφορές στις κινητοποιήσεις που καταγράφονται σε ευρωπαϊκές χώρες. «Η νεολαία σήμερα δεν είναι οι ημιπιτσιρικάδες που φαντασιώνεται να αναβιώσει ο κ. Τσίπρας να βγαίνουν στον δρόμο για επαναστατική γυμναστική, όπως έκανε ο ίδιος στα νιάτα του», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωση «άντε και στα δικά μας, να πάρει σειρά η Ελλάδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δύο άκρα, σημειώνοντας ότι «μοιάζουν περισσότερο απ' όσο θέλουν να παραδεχτούν», καθώς, όπως είπε, «περιφρονούν τη Δημοκρατία, τη μετριοπάθεια και τον διάλογο». Για την Ακροδεξιά τόνισε ότι «ο πατριωτισμός δεν είναι μίσος, δεν είναι ρόπαλα, δεν είναι νοσταλγία για σκοτεινές εποχές», ενώ αναφέρθηκε και στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, χαρακτηρίζοντάς την «έγκλημα» για το οποίο «δεν χωράει κανένα "ναι μεν, αλλά"».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, από το κόστος στέγασης και την ακρίβεια έως την επαγγελματική αποκατάσταση. Υποστήριξε ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι οι «εύκολες υποσχέσεις», υπενθυμίζοντας την εμπειρία της οικονομικής κρίσης και τις ουρές στα ΑΤΜ. «Όποιος υπόσχεται τα πάντα σε όλους, στην πραγματικότητα δανείζεται από το δικό σας μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν θα χρεώσουμε το αύριο στις επόμενες γενιές, για να χειροκροτηθούμε σήμερα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην επιστροφή νέων που είχαν φύγει στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πέρασε «από τα λόγια, στις πολιτικές, στα έργα, στις πράξεις».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ να απευθυνθούν πέρα από το κομματικό ακροατήριο και ιδιαίτερα στους νέους που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την πολιτική. «Οι νέοι δεν ψηφίζουν όποιον τους χαϊδεύει τα αυτιά. Ψηφίζουν όποιον τους σέβεται», σημείωσε, καλώντας την ΟΝΝΕΔ να δώσει τη μάχη «της Δημοκρατίας απέναντι στα άκρα» και «της ψυχραιμίας απέναντι στην τοξικότητα».