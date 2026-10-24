Μυστήριο με τον θάνατο του Νίκου Λεβέντη στο 251 ΓΝΑ – «Πιστεύω ότι είναι ανθρωποκτονία»

Οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνισή του εντοπίστηκε νεκρός στον περιβάλλοντα χώρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ο Νίκος Λεβέντης, με τις συνθήκες του θανάτου του να εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρά ερωτήματα στην οικογένειά του. Ο πατέρας του, απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, αμφισβητεί ότι πρόκειται για έναν θάνατο χωρίς εμπλοκή τρίτων και εκφράζει την πεποίθηση ότι ο γιος του έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρίσκονται τόσο οι τελευταίες κινήσεις του Νίκου Λεβέντη, ο οποίος είχε πολυετή εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας, όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες η σορός του παρέμεινε επί ημέρες σε χώρο στρατιωτικού νοσοκομείου χωρίς να εντοπιστεί. Ο πατέρας του μιλώντας στην εκπομπή Φως στο Τούνελ περιγράφει την αναχώρησή του από το σπίτι τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, την ανησυχία που ακολούθησε όταν χάθηκαν τα ίχνη του και τις απορίες που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Η τελευταία συνομιλία με τον πατέρα του πριν από την εξαφάνιση

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, ο πατέρας του Νίκου Λεβέντη ανέφερε ότι βρισκόταν στο σπίτι όταν ο γιος του τον ενημέρωσε πως θα έβγαινε για μια βόλτα. Η ώρα περνούσε χωρίς να επιστρέφει, ενώ οι επανειλημμένες προσπάθειες των γονιών του να επικοινωνήσουν μαζί του δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Με είχε πάρει ο ύπνος στον καναπέ βλέποντας ποδόσφαιρο. Ο γιος μου, Νίκος Λεβέντης, μου λέει πως φεύγει να πάει κάποια βόλτα και θα γυρίσει. Επειδή αργούσε να επιστρέψει, ανησύχησα και αρχίσαμε μαζί με τη μητέρα του να τον καλούμε στο τηλέφωνο, χωρίς όμως να υπάρχει απάντηση από πλευράς του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο γιος του έβγαινε από το σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο σε προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεφε έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτή τη φορά, όπως υποστήριξε, είχε παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο στη συμπεριφορά του, καθώς ο Νίκος φαινόταν αναστατωμένος και συνομιλούσε σε έντονο ύφος στο τηλέφωνο.

«Ο Νίκος έφυγε αναστατωμένος, μιλώντας έντονα στο κινητό. Μαζί του είχε και την πιστωτική του κάρτα. Κινητό και κάρτα δεν ξέρω ακόμα και σήμερα αν έχουν βρεθεί».

Τα ερωτήματα για την παρουσία του στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον πατέρα του το γεγονός ότι ο Νίκος Λεβέντης εντοπίστηκε στον χώρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, καθώς, όπως εξήγησε, δεν υπήρχε κάποιος γνωστός λόγος για να μεταβεί εκεί.

Ο απόστρατος αξιωματικός υποστήριξε ότι ο γιος του δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας και δεν ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή, αν και είχε διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα είχε χάσει βάρος.

«Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο μέρος, καθώς δεν είχε λόγο να βρίσκεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Αν χρειαζόταν κάτι, θα πήγαινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου είχε πρόσβαση, καθώς εγώ είμαι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία».

Η οικογένεια έχει θέσει επανειλημμένα ερωτήματα για τον τρόπο εισόδου του στον περιφραγμένο χώρο, για το ενδεχόμενο καταγραφής των κινήσεών του από κάμερες ασφαλείας και για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Ο αδελφός του Νίκου, Στέφανος Λεβέντης, είχε αποστείλει διαδοχικά αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές τον Ιούλιο, ζητώντας ενημέρωση για τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και για την ιατροδικαστική έκθεση.

«Παρέμεινε νεκρός επί οκτώ ημέρες στον υπαίθριο χώρο»

Ο πατέρας του στάθηκε ιδιαίτερα στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τον εντοπισμό της σορού, επισημαίνοντας ότι το 251 ΓΝΑ αποτελεί στρατιωτική εγκατάσταση με μέτρα ελέγχου και φύλαξης.

Όπως ανέφερε, αδυνατεί να κατανοήσει πώς ο γιος του βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς να γίνει αντιληπτός και γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα.

«Ο Νίκος βρέθηκε νεκρός εντός της περιμέτρου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Ο χώρος αυτονοήτως εποπτεύεται και φυλάσσεται περιμετρικά συνεχώς με κάμερες ασφαλείας, ενώ υπάρχει κεντρικό φυλάκιο ελέγχου εισερχομένων που θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν, να τον ελέγξουν κι αν χρειαζόταν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Εντούτοις παρέμεινε νεκρός επί οκτώ ημέρες στον υπαίθριο χώρο του νοσοκομείου, όπου τυχαία ανακαλύφθηκε».

Η σορός του Νίκου Λεβέντη εντοπίστηκε στις 22 Ιουνίου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση στον περιφραγμένο χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ένας επισκέπτης αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και αναζήτησε την προέλευσή της.

Ο πατέρας του υποστήριξε ακόμη ότι, όταν επικοινώνησε με τον αξιωματικό που ήταν αρμόδιος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ενημερώθηκε πως το συγκεκριμένο δύσβατο σημείο δεν περιλαμβανόταν στην περιοχή ευθύνης του για περιμετρικούς ελέγχους.

Η πεποίθηση του πατέρα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια

Παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, ο πατέρας του Νίκου Λεβέντη εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.

Ο ίδιος δεν κατονομάζει κάποιο πρόσωπο ως υπεύθυνο, ωστόσο θεωρεί ότι τα στοιχεία γύρω από την εξαφάνιση και τον εντοπισμό της σορού δημιουργούν υπόνοιες για ανθρωποκτονία.

«Ο τρόπος και το σημείο που βρέθηκε το πτώμα του γιου μου μού προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά ως προς τον τρόπο επέλευσης του θανάτου του, που μέχρι σήμερα πιστεύω ότι είναι ανθρωποκτονία, χωρίς να γνωρίζω τους δράστες».

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί προσωπική πεποίθηση του πατέρα και δεν συνιστά επιβεβαιωμένο ιατροδικαστικό συμπέρασμα. Το βασικό ζητούμενο για την οικογένεια παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου και η αποσαφήνιση των τελευταίων κινήσεων του Νίκου Λεβέντη.

H αυτοψία του «Τούνελ» πίσω από το 251

Επιτόπια αυτοψία περιμετρικά του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας πραγματοποίησε η κάμερα του «Τούνελ», προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο είναι εύκολη η πρόσβαση στον χώρο ασφαλείας όπου βρέθηκε νεκρός ο Νίκος Λεβέντης.

Η αυτοψία εστίασε στο πίσω μέρος του νοσοκομείου, όπου το ανάγλυφο της περιοχής καθιστά την προσέγγιση εξαιρετικά δύσκολη.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο: «Εδώ είναι το πίσω μέρος από το νοσοκομείο 251. Βλέπουμε την κατάσταση, είναι σαν ποτάμι εδώ κάτω δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Το συρματόπλεγμα οριοθετεί τον χώρο του νοσοκομείου.»

Στη συνέχεια, η κάμερα κατέγραψε το βάθος του ρέματος και την ιδιαίτερη δυσκολία της διαδρομής. Για να περάσει κανείς στο πάρκινγκ που βρίσκεται εσωτερικά του ΓΝΑ από την πλευρά της περίφραξης, θα έπρεπε να διασχίσει το ρέμα μεγάλου βάθους και να ξανά ανέβει.

Ο αδελφός του θύματος, παρατηρώντας τον χώρο, μίλησε ξανά για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια.

«Εγώ πιστεύω ότι κάποιος τον απειλούσε, κάτι είχε δει. Προσπαθούσε να βρει τρόπο να πάει στην αστυνομία. Δεν μας είχε πει τίποτα για να μη μας μπλέξει. Καταλήγω στο ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Του την είχαν στημένη».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρχουν πρόσωπα που γνωρίζουν την αλήθεια αλλά σιωπούν, ο ίδιος σημείωσε: «Κάποιος υπάρχει σίγουρα που γνωρίζει τι έχει γίνει. Μπορεί να είναι από τη δουλειά του. Από εκεί πιστεύω ότι ξεκινούν όλα».

Ο δικηγόρος και ξάδελφος του Νίκου αναφέρει: «Όταν έφυγε το παιδί από το σπίτι το βράδυ Σαββάτου 14 προς 15 Ιουνίου, ήταν σε μεγάλη αναστάτωση λόγω προηγηθέντος τηλεφωνήματος. Η δυνατότητα να μάθουμε με ποιον μιλούσε εκείνο το βράδυ ίσως μας οδηγούσε σε κάποιες απαντήσεις. Θα βοηθούσε επίσης αν ξέραμε τι απέγινε η πιστωτική του κάρτα, η οποία δεν βρέθηκε ποτέ».

Από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, ο κ. Λεβέντης περιέγραψε την εικόνα που παρουσίαζε το σώμα του.

«Ήταν ανάσκελα δεν ήταν ατάκτως ειρημένος, δεν έδειχνε άνθρωπο που έχει πεταχτεί στο σημείο. Έδειχνε έναν άνθρωπο που είτε έπεσε και έμεινε ανάσκελα, είτε τοποθετήθηκε. Υπάρχει μία κάμερα η οποία είναι περιστροφική, με αισθητήρες που βρίσκονται τοποθετημένοι κατά μήκος του συρματοπλέγματος. Ξεκινούν απ’ την πύλη και απλώνονται σε όλο το συρματόπλεγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ, πως θα πηδούσε κάποιος σε φυλασσόμενο στρατιωτικό χώρο και δεν θα τον έπιαναν οι αισθητήρες. Έχει 40 με 50 κάμερες περιμετρικά. Αν είχε συρθεί από ένα αυτοκίνητο για να τοποθετηθεί εδώ το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες αυτές οι κάμερες θα είχαν εντοπίσει την κίνηση του αυτοκινήτου. Ακόμη περιμένουμε απάντηση από τις επίσημες αρχές».

Την ίδια στιγμή, οι ανεπίσημες πληροφορίες από το προσωπικό του νοσοκομείου αναφέρουν ότι ο Νίκος Λεβέντης δεν έχει καταγραφεί να εισέρχεται από την κεντρική πύλη –που αποτελεί και τη μοναδική είσοδο– ως επισκέπτης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

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