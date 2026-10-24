ΣΑΒ.24 Οκτ 2026 19:21
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσιτσιπάς: Εκτός τελικού στο τουρνουά του Αλμάτι

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
clock 18:18 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του τουρνουά του Αλμάτι, καθώς ηττήθηκε στα ημιτελικά από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, με τον Γεωργιανό αντίπαλό του να κατακτά το πρώτο σετ με 6-4 και να αποκτά προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά ήρθε στο δεύτερο σετ, όπου οι δύο τενίστες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να επικρατήσει με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και στέλνοντας την αναμέτρηση σε καθοριστικό τρίτο σετ.

Ωστόσο, ο Μπασιλασβίλι ήταν εκείνος που βρήκε τις λύσεις στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, φτάνοντας στο 6-3, που του έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.

Πλέον, ο Γεωργιανός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στον Ντάνιιλ Μεντβέντεφ και τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στον επόμενο σταθμό του αγωνιστικού του προγράμματος, καθώς θα ταξιδέψει στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Βασιλείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Ασταμάτητος ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ - Τα αποτελέσματα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis