Τσιτσιπάς: Εκτός τελικού στο τουρνουά του Αλμάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του τουρνουά του Αλμάτι, καθώς ηττήθηκε στα ημιτελικά από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, με τον Γεωργιανό αντίπαλό του να κατακτά το πρώτο σετ με 6-4 και να αποκτά προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά ήρθε στο δεύτερο σετ, όπου οι δύο τενίστες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να επικρατήσει με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και στέλνοντας την αναμέτρηση σε καθοριστικό τρίτο σετ.

Ωστόσο, ο Μπασιλασβίλι ήταν εκείνος που βρήκε τις λύσεις στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, φτάνοντας στο 6-3, που του έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.

Πλέον, ο Γεωργιανός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στον Ντάνιιλ Μεντβέντεφ και τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στον επόμενο σταθμό του αγωνιστικού του προγράμματος, καθώς θα ταξιδέψει στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Βασιλείας.

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