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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Με 20 ευρώ στην τσέπη – Πόσα ψώνια χωράνε στο καλάθι

λαϊκή αγορά
clock 16:56 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πόσα βασικά τρόφιμα μπορεί να αγοράσει σήμερα κάποιος με 20 ευρώ στο Ηράκλειο; Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους, αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές ακόμη και για τα καθημερινά ψώνια. Μια ενδεικτική εικόνα δίνουν οι διαθέσιμες τιμές σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής.

Σε  ηλεκτρονικό κατάλογο γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Χερσόνησο, οι ντομάτες Α΄ Κρήτης εμφανίζονται στα 1,85 ευρώ το κιλό, οι πατάτες Κρήτης στα 1,08 ευρώ και τα ξερά κρεμμύδια Κρήτης περίπου στα 0,85 ευρώ το κιλό.

Στιςλαϊκές αγορές του Ηρακλείου οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν φρέσκα οπωροκηπευτικά από διαφορετικούς παραγωγούς και επαγγελματίες. Οι ντομάτες κυμαίνονταν από 1,50 έως 2,30 ευρώ το κιλό, αν και οι τιμές αυτές δεν αποτελούν ειδική καταγραφή για το Ηράκλειο καθώς από λαϊκή σε λαϊκή είναι πολύ πιθανό να υπάρχειμια μικρή διαφοροποίηση.

Με έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό 20 ευρώ, μια οικογένεια μπορεί να συνδυάσει ορισμένα οικονομικότερα λαχανικά με βασικά είδη διατροφής, όπως ζυμαρικά, αυγά και γάλα. Το τελικό ποσό, ωστόσο, αλλάζει ανάλογα με τις μάρκες, τις συσκευασίες, τις προσφορές και το σημείο αγοράς.

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