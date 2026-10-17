Κώστας Σαριδάκης: Ένας νέος κτηνοτρόφος από το Ηράκλειο μιλά για τη δύσκολη καθημερινότητά του

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ένας νέος άνθρωπος που επιλέγει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, αλλά και τα προβλήματα που απειλούν τη συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης στην ύπαιθρο, περιγράφει στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ο Κώστας Σαριδάκης, νέος κτηνοτρόφος από το Ηράκλειο .

Παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο μετά τις σπουδές του, επέλεξε να παραμείνει στον τόπο του και να συνεχίσει τη δραστηριότητα του παππού και του πατέρα του. Όπως εξηγεί, η καθημερινότητα στην κτηνοτροφία δεν έχει ωράριο, Κυριακές ή αργίες, καθώς τα ζώα χρειάζονται συνεχή φροντίδα και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που γεννούν τα πρόβατα, οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Την ίδια ώρα, το κόστος των ζωοτροφών και των καυσίμων επιβαρύνει σημαντικά τους παραγωγούς, ενώ η αβεβαιότητα για τις αγροτικές ενισχύσεις και οι καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ δυσκολεύουν τον οικονομικό προγραμματισμό τους.

Ο ίδιος τονίζει ότι οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τις οικογένειές τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής τους.

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