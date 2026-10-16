Κρήτη - ΟΣΔΕ: Αγώνας δρόμου για τις δηλώσεις – Παράταση έως τον Δεκέμβριο ζητούν τα ΚΥΔ

Σε αγώνα δρόμου χωρίς να γνωρίζουν αν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις δηλώσεις τους βρίσκονται χιλιάδες παραγωγοί στην Κρήτη, καθώς τα προβλήματα στο νέο σύστημα υποβολής του ΟΣΔΕ εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις, την ώρα που οι προθεσμίες πιέζουν και οι αγροτικές ενισχύσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η εικόνα που μετέφεραν μέσα από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Με βάση τις εκτιμήσεις τους, μόλις περίπου δύο στις δέκα αιτήσεις βρίσκονται σε στάδιο ετοιμότητας ή έχουν προχωρήσει προς την ολοκλήρωσή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν οριστικοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό ζητούν παράταση τουλάχιστον έως το τέλος Δεκεμβρίου, προκειμένου να μη διακινδυνεύσουν οι δικαιούχοι την καταβολή των ενισχύσεών τους.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, ξεκαθάρισε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι να εξυπηρετηθεί και ο τελευταίος παραγωγός, επισημαίνοντας πως η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί υπό ασφυκτική πίεση.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος των Γεωπόνων Μελετητών και Τεχνολόγων Γεωπόνων Κρήτης, Νίκος Κουτεντάκης, υπογράμμισε ότι ο χρόνος που απαιτείται για κάθε αίτηση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Στα προβλήματα προστίθενται οι πρόσθετες γραφειοκρατικές απαιτήσεις, οι διασταυρώσεις στοιχείων και οι τεχνικές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας, για τις οποίες, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ΚΥΔ, έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις αντιμετώπισης.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η καθυστέρηση των ενισχύσεων απειλεί να στερήσει πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά της Κρήτης ενόψει των γιορτών, επηρεάζοντας παραγωγούς, προμηθευτές και επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Σενετάκης, αναγνώρισε τις δυσκολίες της μετάβασης στο νέο σύστημα, εκφράζοντας την προσδοκία να καταβληθούν οι προκαταβολές μέσα στον Νοέμβριο και να ακολουθήσει η εξόφληση έως το τέλος του έτους.

Αντίθετα, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, άσκησε έντονη κριτική στον σχεδιασμό, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αποκλεισμού παραγωγών από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να δοθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των δηλώσεων και να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα, ώστε οι παραγωγοί να μη βρεθούν αντιμέτωποι με νέες καθυστερήσεις και οικονομικά αδιέξοδα.

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