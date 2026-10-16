Ηράκλειο: Αναστάτωσε την πτήση με την ανάρμοστη συμπεριφορά του και συνελήφθη

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Τους επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης Ηράκλειο - Θεσσαλονίκη, αναστάτωσε ένας 25χρονος χθες το βράδυ, στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης".

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός υπό την επήρεια αλκοόλ, φώναζε και κάπνιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο, προκαλώντας αναταραχή.

Οταν τα μέλη του πληρώματος τον απείλησαν ότι αν δεν συμμορφωνόταν θα τον κατέβαζαν από το αεροπλάνο, ο 25χρονος έγινε επιθετικός.

Τελικά εκλήθη η αστυνομία και ο νεαρός φόρεσε χειροπέδες, ενώ αμέσως μετά το αεροσκάφος αναχώρησε για τον προορισμό του.

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