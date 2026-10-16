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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ανοίγει ανανεωμένο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Παρουσία Παπασταύρου τα εγκαίνια

μουσειο φυσικης ιστοριας
clock 08:30 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανανεωμένο και εκσυγχρονισμένο ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης των εκθεσιακών του χώρων, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη περιήγηση στον φυσικό πλούτο της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στις 16:30, στις εγκαταστάσεις του Μουσείου, στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, στον Κόλπο Δερματά, στο Ηράκλειο. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η ανανεωμένη έκθεση αναδεικνύει τη γεωλογική ιστορία, τη φυσική κληρονομιά και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, με στόχο να φέρει τους επισκέπτες πιο κοντά στο περιβάλλον και στη σημασία της προστασίας του. Το Μουσείο δέχεται ήδη περίπου 60.000 επισκέπτες ετησίως, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μετά την αναβάθμιση.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU και του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

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