ΑΑΔΕ: «Λαβράκια» 105 εκατ. ευρώ από 34.000 ιδιοκτήτες Airbnb που... ξέχασαν να τα δηλώσουν

Σημαντική αύξηση στα εισοδήματα που δηλώθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και στην αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων ύψους 105 εκατ. ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά από διασταυρώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο Prodexpo, η συνεργασία με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia αλλά και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 34.000 φορολογουμένων οι οποίοι είχαν «ξεχάσει» να δηλώσουν εισοδήματα που συνδέονταν με τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ οδήγησε, σύμφωνα με τον Γιώργο Πιτσιλή, στην υποβολή 37.000 δηλώσεων οικειοθελούς συμμόρφωσης και στην πρόσθετη δήλωση εισοδημάτων συνολικού ύψους 105 εκατ ευρώ για το 2023. Αυτά τα 105 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα δηλωθέντα εισοδήματα και όχι ισόποσα φορολογικά έσοδα για το Δημόσιο.

Όσον αφορά το 2025, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που δηλώθηκαν ανήλθαν σε 973 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδεκαπλάσιο σε σχέση με τα περίπου 70 εκατ. ευρώ που είχαν δηλωθεί σε παλαιότερη χρονική περίοδο. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έδωσε έμφαση στη συστηματική επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων, στην ποιότητα των πληροφοριών και στη δυνατότητα συσχέτισής τους με τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Μείωση στο 5% των παραβάσεων για τον ΑΜΑ

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στον αριθμό συμμόρφωσης των ιδιοκτητών ακινήτων που διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση αναφορικά με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, το ποσοστό μη συμμόρφωσης ως προς την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ) στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στο 5% από 11%.

Η μείωση αυτή σημαίνει ότι περιορίστηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν αναγράφεται ο απαιτούμενος Αριθμός Μητρώου.

Το 5% αφορά αποκλειστικά τις παραβάσεις στην αναγραφή του αριθμού μητρώου. Η πληρότητα των δηλωμένων εισοδημάτων αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο ελέγχου, καθώς ακόμη και μια αγγελία με σωστά στοιχεία ταυτοποίησης μπορεί να συνδέεται με εισπράξεις που δεν έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές, ο έλεγχος δεν σταματά στην ύπαρξη ενός αριθμού μητρώου στην αγγελία. Χρειάζεται να συμφωνούν τα στοιχεία της καταχώρισης, η εγγραφή στο μητρώο και οι δηλώσεις για τα έσοδα από τη δραστηριότητα. Η σωστή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου καλύπτει την υποχρέωση ταυτοποίησης της αγγελίας, χωρίς από μόνη της να πιστοποιεί ότι έχουν δηλωθεί σωστά όλες οι εισπράξεις.

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