Ηράκλειο: Πολύωρη διακοπή ρεύματος σε Κοκκίνη Χάνι – Διαμαρτυρίες κατοίκων

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Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν εκ νέου οι κάτοικοι στο Κοκκίνη Χάνι, καθώς η διακοπή ρεύματος διαρκεί για ώρες.

Ακροατές του Ράδιο Κρήτη επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, αναφέροντας ότι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τις 16:00 το απόγευμα (15.10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή οφείλεται σε εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τις προσπάθειες για την αποκατάστασή της να βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση.

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