Ηράκλειο: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου – Τι σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός. Η Δημοτική Αρχή προκρίνει ένα σχέδιο μεικτών χρήσεων, που περιλαμβάνει κοινωνική και προσιτή κατοικία, χώρους πρασίνου, δημόσιες υπηρεσίες, πολιτισμό, εκπαίδευση και ήπιες τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Στόχος είναι η αξιοποίηση της έκτασης προς όφελος της πόλης και η αναβάθμιση της Νέας Αλικαρνασσού.

Συγκεκριμένα:

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 19/10 φέρνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την προοπτική αξιοποίησης της έκτασης του νυν αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».



Ειδικότερα, πρόκειται για:



• Το ζήτημα αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην έκταση του νυν αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», με την παρουσίαση των συμπερασμάτων της νομικής και τεχνικής έρευνας που έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου.

•Τη συμμετοχή του Δήμου στην αξιοποίηση της έκτασης μετά την παύση λειτουργίας του αεροδρομίου, τόσο με την ιδιότητα του συγκυρίου της έκτασης, όσο και με τη θεσμική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του, που αποβλέπει στην αξιοποίηση των εκτάσεων της ιδιοκτησίας του επ’ ωφελεία των Δημοτών του.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τονίζει ότι: «Ο Δήμος Ηρακλείου, δεδομένου ότι είναι συνιδιοκτήτης της συγκεκριμένης έκτασης, θα επιδιώξει κατ’ αρχήν την ενεργή και συναποφασιστική συμμετοχή του, από κοινού με τον έτερο συνιδιοκτήτη της έκτασης αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, σε μια ουσιαστική διαδικασία για την συνδιαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής, συμβατού με τις πρόνοιες του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί και πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να εξασφαλιστεί από το αρχικό στάδιο, όταν προσδιορίζονται οι στόχοι, εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες και επιλέγονται οι βασικές χρήσεις και υποδομές. Ο προωθούμενος σχεδιασμός πρέπει να βρίσκεται σε συντονισμό με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου Ηρακλείου και να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αυτό του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κρήτης και του νέου Ειδικού Χωρικού Πλαισίου Τουρισμού. Να διέπεται από συνέχεια και συμπληρωματικότητα με το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Να αποτελεί αφετηρία και να λειτουργεί ως συντελεστής για την συνολική ανάπλαση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης. Να ωφελεί άμεσα την Νέα Αλικαρνασσό».

Επίσης, υπενθυμίζει ότι στη μεικτή χρήση που προκρίνει η Δημοτική Αρχή, προκρίνεται η ολοκληρωμένη αξιοποίηση της έκτασης με συνδυασμό συμπληρωματικών λειτουργιών, με γνώμονα τις ανάγκες της πόλης, το δημόσιο όφελος και την αναβάθμιση της Νέας Αλικαρνασσού και περιλαμβάνονται χρήσεις:



• Η κατοικία, με έμφαση στην κοινωνική και την προσιτή κατοικία.



• Η δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και υποδομών κοινής ωφέλειας.



• Η εγκατάσταση υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και λειτουργιών μητροπολιτικής εμβέλειας.



• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.



• Η ανάπτυξη τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ήπιας κλίμακας και έντασης, συμβατών με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις υπόλοιπες προτεινόμενες λειτουργίες.



Για όλα τα παραπάνω ο Δήμαρχος Ηρακλείου θα ενημερώσει και κατ' ιδίαν τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσού σε συνάντηση εργασίας στη Λότζια. Επίσης, στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνεται και ειδική εκδήλωση στη Νέα Αλικαρνασσό για την ενημέρωση των τοπικών Φορέων.

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