Κρήτη - ελαιόλαδο: Στοίχημα φέτος η καλή τιμή - Αυξημένα έξοδα για τους παραγωγούς

Με προσδοκίες για καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου και μια ικανοποιητική τιμή παραγωγού ξεκινά σταδιακά η φετινή ελαιοσυγκομιδή στην Κρήτη, με τα πρώτα στοιχεία από την έκθλιψη ελαιοκάρπου να δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το αυξημένο κόστος συγκομιδής και παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ελαιοπαραγωγούς, ενώ εντείνεται ο προβληματισμός για την εγκατάλειψη των ελαιώνων.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών Νομού Ηρακλείου, Βαγγέλης Πρωτογεράκης, έχει ήδη ξεκινήσει η άλεση βιολογικών ελιών από ελαιουργείο της περιοχής, με στόχο την παραγωγή αγουρέλαιου. Οι πρώτες αποδόσεις κινούνται σε επίπεδα που δεν χαρακτηρίζονται αρνητικά, χωρίς ωστόσο να είναι οι επιθυμητές, καθώς απαιτούνται περίπου έξι έως οκτώ τσουβάλια ελιές για την παραγωγή ενός κιλού ελαιολάδου.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δημιουργούν προσδοκίες για μια καλή ελαιοκομική χρονιά. Η εκτίμηση είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής θα είναι ποιοτικό, με τις οξύτητες να αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτογεράκη, περίπου το 80% του ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα έχει οξύτητα έως τρεις γραμμές, ενώ πέρυσι καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα ποιότητας, με μεγάλες ποσότητες να οδηγούνται για βιομηχανική επεξεργασία.

Ενθαρρυντικά είναι και τα πρώτα στοιχεία από την αγορά του αγουρέλαιου.

Σε πρόσφατη δημοπρασία, από έξι βυτία που διατέθηκαν προς πώληση, αγοράστηκαν τελικά τα τρία, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 4,60 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για μια πρώτη ένδειξη της εμπορικής δυναμικής του προϊόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τιμή μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη για το σύνολο της φετινής παραγωγής.

Οι προσδοκίες για την τιμή του ελαιολάδου παραμένουν υψηλές, ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο για τους παραγωγούς είναι πόσα χρήματα θα απομείνουν τελικά στην τσέπη τους μετά την κάλυψη των εξόδων. Το κόστος συγκομιδής αυξάνεται, με το ημερομίσθιο να εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος τα 60 ευρώ, από περίπου 50 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα, όταν η συγκομιδή γίνεται από συνεργείο τεσσάρων ή πέντε ατόμων, το κόστος μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό των παραγωγών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, επανέρχεται στο προσκήνιο και το ζήτημα της εγκατάλειψης των ελαιώνων. Η αύξηση των εξόδων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για την τελική τιμή πώλησης, δυσκολεύει τη συνέχιση της καλλιέργειας και αποθαρρύνει ολοένα και περισσότερους παραγωγούς.

Όπως επισημαίνεται, απαιτούνται ουσιαστικά κίνητρα και παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας και να περιοριστούν φαινόμενα εκμετάλλευσης των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη συνολική παραγωγή στην Κρήτη είναι αισιόδοξες, με τις ποσότητες να ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 100.000 τόνους, έναντι περίπου 57.000 τόνων την προηγούμενη χρονιά. Οι καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής ευνοούν την καλλιέργεια, ενώ οι περιορισμένες, έως τώρα, προσβολές από τον δάκο ενισχύουν τις προσδοκίες για καλό ποιοτικό αποτέλεσμα.

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