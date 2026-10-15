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ΚΡΗΤΗ

Μετανάστες στην Ιεράπετρα: Από τις σκηνές και τις καρότσες... στα λεωφορεία

Μετανάστες
clock 11:31 | 15/10/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σε σταδιακή αποσυμφόρηση αναμένεται να οδηγηθεί ο χώρος της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, καθώς ξεκινά σήμερα η αναχώρηση μεταναστών με λεωφορεία. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Κουγιουμουτζάκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr το πρωί αναχωρούν δύο λεωφορεία με περίπου 100 άτομα, ενώ άλλα δύο αναμένεται να αναχωρήσουν το απόγευμα.

Μετά τις μετακινήσεις, στον χώρο υπολογίζεται ότι θα παραμείνουν περίπου 200 άνθρωποι.

Μετανάστες

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ημέρες έντονης πίεσης, καθώς στα νότια της Ιεράπετρας έφτασαν το τελευταίο διάστημα περίπου 900 άτομα, αριθμός που ξεπερνά τις συνολικές αφίξεις ολόκληρου του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 880.

μετανάστες ιεράπετρα

Οι συνθήκες φιλοξενίας παραμένουν δύσκολες, καθώς οι σκηνές δεν επαρκούν για όλους, με αρκετούς ανθρώπους να αναγκάζονται να περάσουν τη νύχτα ακόμη και κάτω από βυτιοφόρα.

Μάλιστα, ιδιώτης διέθεσε τέσσερις καρότσες προκειμένου να βρουν προσωρινό καταφύγιο κάποιοι από τους ανθρώπους που παραμένουν στον χώρο.

Μετανάστες

Η κατάσταση εξακολουθεί να δοκιμάζει τις δυνατότητες του δήμου, με τον αντιδήμαρχο να περιγράφει τις δυσκολίες διαχείρισης των αυξημένων αναγκών.

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